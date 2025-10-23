Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hokej HDD Jesenice Alpska liga

Četrtek, 23. 10. 2025, 13.13

24 minut

Alpska liga, 23. oktober

Jeseničani na zahtevnem izzivu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HDD Jesenice | Jeseničani gostijo Red Bull Hockey Juniors, ki trenutno zaseda drugo mesto Alpske lige. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostijo Red Bull Hockey Juniors, ki trenutno zaseda drugo mesto Alpske lige.

Foto: Matias Demšar

Hokejisti HDD Jesenice bodo zvečer igrali četrto zaporedno tekmo Alpske lige na domačem ledu. Ob 19.30 bodo pričakali trenutno drugouvrščeno ekipo tekmovanja Red Bull Hockey Juniors. Železarji, ki so pred tednom končali serijo porazov, so po treh zaporednih alpskih zmagah trenutno sedmi. Tudi Salzburžani v tekmo vstopajo s popotnico treh zaporednih zmag. Čigav zmagoviti niz se bo zvečer v dvorani Podmežakla končal?

 
