Jeseničani na zahtevnem izzivu

Hokejisti HDD Jesenice bodo zvečer igrali četrto zaporedno tekmo Alpske lige na domačem ledu. Ob 19.30 bodo pričakali trenutno drugouvrščeno ekipo tekmovanja Red Bull Hockey Juniors. Železarji, ki so pred tednom končali serijo porazov, so po treh zaporednih alpskih zmagah trenutno sedmi. Tudi Salzburžani v tekmo vstopajo s popotnico treh zaporednih zmag. Čigav zmagoviti niz se bo zvečer v dvorani Podmežakla končal?