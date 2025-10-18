Jeseničani do tretje zaporedne zmage

Hokejisti HDD Jesenice so na tretji tekmi tedna vknjižili še tretjo zaporedno zmago. Potem ko so se v torek na zmagovite tirnice vrnili z zmago nad Unterland Cavaliers, v četrtek pa premagali še Cortino, so tokrat s 5:1 odpravili Gardeno, ki je v dvorano Podmežakla prišla kot tretjeuvrščena ekipa Alpske lige.

Jeseniški hokejisti so tudi današnjo tekmo dobro začeli in povedli v četrti minuti, ko je odbit plošček v mrežo pospravil Martin Bohinc. S tem vodstvom so gostitelji tudi dobili uvodno tretjino, ki je bila sicer po strelih precej izenačena.

Na začetku drugega dela igre so v 23. minuti gosti izenačili, ko je izza gola zadrsal in zadel Davide Schiavone, toda nato so Jeseničani prevzeli vajeti igre v svoje roke. Najprej so hitro spet povedli, ko so Italijani branilcu Dejanu Adroviću pustili ogromno časa in prostora, kar je mladi hokejist v 28. minuti unovčil za 2:1.

Žan Us je zaustavil 20 od 21 strelov na svoja vrata. Foto: Matias Demšar

Le malce pozneje so domačini povečali prednost, po lepo izpeljanem protinapadu je v 30. minuti zadel Jakob Pečnik, osem minut pozneje pa so domači zadeli celo z igralcem manj, za 4:1 je bil uspešen Erik Svetina.

V zadnji tretjini je Jaša Jenko iz bližine plošček preusmeril v mrežo za končnih 5:1 v 52. minuti.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani spet igrali doma, in sicer v četrtek proti Red Bull Juniors. Foto: Matias Demšar

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani spet igrali doma, in sicer v četrtek proti Red Bull Juniors.

Alpska liga Sobota, 18. oktober

Preberite še: