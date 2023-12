V Postojnski jami bo med 25. in 30. decembrom zasijal že 33. božično-novoletni spektakel, ki sodi med najlepše upodobitve božične zgodbe v Evropi. V svojevrstni uro in pol trajajoči predstavi, ki vključuje 18 biblijskih prizorov in je uprizorjena na največjem podzemnem odru na svetu, ki je dolg okoli pet kilometrov, nastopa več kot sto nastopajočih. "Predstavljajte si otroke, ki mislijo, da ta čudež še vedno obstaja. In tudi mi včasih pozabimo, misleč, da ta čudež še vedno obstaja," je o Živih jaslicah za Siol.net povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj. Prvič v zgodovini se letos Žive jaslice v Postojnski jami predstavljajo tudi z mednarodno pevsko zasedbo, v predstavi pa nastopa tudi letošnja slovenska evrovizijska predstavnica Raiven.

Kako izgledajo 33. Žive jaslice v Postojnski jami, si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Batagelj: Jaslice nas vse povežejo

"To je nekaj tako lepega, saj nas te jaslice vse povežejo. Pripravljati jih začnemo avgusta, vsi se v tem času odpovemo tistemu običajnemu božičnemu času, da lahko te prekrasne jaslice delimo z okoli dvajset tisoč ljudmi. Predstavljajte si otroke, ki mislijo, da ta čudež še vedno obstaja. In tudi mi včasih pozabimo, misleč, da ta čudež še vedno obstaja," je o jaslicah za Siol.net povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj.

Več prizorov Živih jaslic iz Postojnske jame si oglejte v spodnji fotogaleriji:

1 / 37 2 / 37 3 / 37 4 / 37 5 / 37 6 / 37 7 / 37 8 / 37 9 / 37 10 / 37 11 / 37 12 / 37 13 / 37 14 / 37 15 / 37 16 / 37 17 / 37 18 / 37 19 / 37 20 / 37 21 / 37 22 / 37 23 / 37 24 / 37 25 / 37 26 / 37 27 / 37 28 / 37 29 / 37 30 / 37 31 / 37 32 / 37 33 / 37 34 / 37 35 / 37 36 / 37 37 / 37

"Žive jaslice v Postojnski jami so prerasle v spektakel, brez katerega si vsi zaposleni ne predstavljamo več svojega božiča. Nekako nas povežejo, prinesejo veselje, pripadnost. Obenem postajajo del nesnovne kulturne dediščine Slovenije, so del slovenske kulture. To potrjujejo gosti, ki se vračajo vsako leto. So vedno boljše, nadgrajene, izpopolnjene do podrobnosti in predvsem fascinantne, umeščene v izjemno jamsko okolje," je še dodal Batagelj.

Eden izmed igranih prizorov: oznanjenje angela Jožefu Foto: Gaja Hanuna

"Naše Žive jaslice so preslikava božičnega sporočila"

Kot je še povedal Batagelj, je vsaka nadgradnja jaslic dobro premišljena in načrtovana dobro leto vnaprej. "Naše Žive jaslice so preslikava božičnega sporočila: zgodba o ljubezni, upanju in čudežu, v katerega še vedno verjamemo. Predvsem pa tudi zgodba o tem, da boljši svet lahko obstaja, samo želeti si ga moramo in za to nekaj tudi iskreno narediti," je še povedal Batagelj.

"Žive jaslice v Postojnski jami so prerasle v spektakel, brez katerega si vsi zaposleni ne predstavljamo več svojega božiča. Nekako nas povežejo, prinesejo veselje, pripadnost," je povedal večinski lastnik družbe Postojnska jama Marjan Batagelj. Foto: Gaja Hanuna

Vsak dan ponovijo najmanj šestnajst predstav

Žive jaslice v Postojnski jami, do katerih se pripeljemo z okoli desetminutno vožnjo z jamskim vlakcen, se bodo predstavile med 25. in 30. decembrom, vsak dan pa bo odigranih najmanj šestnajst predstav. Skupaj v tem času v jami za ogled jaslic pričakujejo okoli dvajset tisoč obiskovalcev. Na predstavi se zvrstijo štirje pevski nastopi in šest instrumentalnih nastopov (med njimi nastopi s harfo, z violino, violončelom, s trobento in tolkali) ter tudi številne plesne točke, nadgrajene s svetlobnimi in zvočnimi učinki.

Foto: Gaja Hanuna

Nastopanje v jami je zelo specifično, saj je v njej velika stopnja vlage, temperatura je stalna, okoli deset stopinj Celzija, v jami pa tudi kaplja iz kapnikov. Veljata strog jamski bonton in zavezanost k odgovornemu obnašanju do naravne dediščine.

V predstavi Živih jaslic nastopa tudi slovenska evrovizijska predstavnica

Da je za nastopanje v Živih jaslicah vedela že od poletja, je povedala slovenska predstavnica na Evroviziji 2024, pevka Raiven, ki je dodala, da ob nastopu v Živih jaslicah tako kot lani uživa tudi letos. Lani je nastopila v zadnji točki, letos pa v eni izmed začetnih točk poje Ave Mario.

Lani je Raiven nastopila v zadnji točki, letos pa v eni izmed začetnih točk poje Ave Mario. Foto: Gaja Hanuna

Poleg Raiven v predstavi nastopajo še drugi vrhunski pevci

"Zelo je težko, že včeraj, ko smo imeli prvo vajo, sem takoj zatem odšla na koncert, tudi danes me še čakajo obveznosti, tako da si nastopi sledijo eden za drugim. Je kar zahtevno, a zdaj moram zagrabiti ta val," je za Siol.net o tem, kako ji uspe usklajevati vse obveznosti, povedala akademsko izobražena pevka in harfistka Raiven.

V predstavi poleg Raiven in italijanskega opernega pevca Ivana Defabianija nastopa tudi operna pevka Urška Kastelic, ki v koncertni dvorani jame poje skladbo You raise me up, letos pa v predstavi nastopajo tudi njene učenke, enajstletni Marta Gargiulo iz Italije in Anabela Kosanović ter petnajstletna Rebeka Stanovnik, ki na predzadnji postaji pojejo pesem Sveta noč.

Urška Kastelic v koncertni dvorani jame poje skladbo You raise me up. Foto: Gaja Hanuna

Eden izmed glavnih razlogov za to, da je del predstave Živih jaslic tudi Matej Kastelic, ki v jaslicah že več let igra kralja Gašperja, je prav odklop. Kot je povedal za Siol.net, nekaterim jaslice predstavljajo tudi poseben izziv in sprostitev, saj so nekateri izmed igralcev že upokojeni. Vaje imajo najprej izven jame, kasneje pa tudi v jami. Kot je še povedal, za izbor igralcev vlada velika konkurenca, saj se je predvsem letos prijavilo veliko število novih ljudi, ki si želijo sodelovati v jamskem spektaklu.

Del predstave je tudi domačin iz Postojne Matej Kastelic, ki že več let upodablja kralja Gašperja. Predstava mu predstavlja odklop, a mu je tudi v veliko čast, da je del nje. Foto: Gaja Hanuna

Batagelj predstavil tudi uspehe podjetja v letošnji sezoni

Kot je ob predstavitvi uspehov družbe v letošnjem poslovnem letu povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj, se lahko letos pohvalijo z dvema izjemnima številkama. V turistični dejavnosti delajo s 127 tisoč evri dodane vrednosti, njihov čisti poslovni izid pred amortizacijo pa je nad 17 milijonov evrov. Njihov letošnji pričakovani prihodek je 39 milijonov evrov, lahko pa doseže celo 40 milijonov evrov.

Letos so postojnske Žive jaslice prvič v razširjeni mednarodni zasedbi, saj v njih nastopa tudi italijanski operni pevec Ivan Defabiani, ki stopa ob bok slovitemu Joseju Carrerasu, ob vznožju Velike gore v Postojnski jami pa poje skladbo The Lord's prayer. Foto: Gaja Hanuna

Že v času pandemije covid-19 so izvedli veliko investicij

"Res bodo izjemni, rekordni. O vsem bi lahko govoril v presežnikih, saj je tako hitro okrevanje po pandemiji covid-19, ko smo padli na 123 tisoč obiskovalcev (na leto, op. a.), letos pa jih je bilo 830 tisoč, res lepa popotnica tudi za naprej. Predvsem pa smo izredno hitro okrevali, ker smo že v času pandemije covid-19 in po njej neumorno investirali, in to se pravzaprav čuti. To čutijo tudi naši partnerji in gosti, saj smo opazili, da je najboljša reklama zadovoljen gost, ki odhaja iz okolja, v katerem se je počutil zaželjenega, in ta nas priporoča po celem svetu," je o letošnjih uspehih podjetja in turizmu za Siol.net še povedal Batagelj.

Predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj v družbi hčera, ki uspešno sodelujeta pri podjetju, v delovanje katerega je vpeta celotna družina. Foto: Gaja Hanuna

"Moramo vedeti, da nas je letošnja sezona izjemno presenetila, a nas niti ne bi toliko, če ne bi bili dobro organizirani in veliko naredili na digitalizaciji procesov, poleg tega pa smo ekipo pravočasno pripravili na to sezono. Tako tudi že v tem trenutku pripravljamo sezono za leto 2024, ker bo kvaliteta storitev v turizmu vedno povezana z veliko ljudmi, ki delajo v turizmu. Ne moreš kupovati robotov, ki bodo stregli, ne moreš vsega digitalizirati. Konec koncev nas gost še vedno želi videti," je poudaril Batagelj.

Batagelj je poudaril, da si v podjetju prizadevajo za energetsko neodvisnost, saj želijo postati prvo turistično podjetje, ki bo samooskrbno na tem področju. Dodal je, da v prihodnjem letu začenjajo tudi s prenovo hotela Cerkno in zaključujejo s prenovo upravne zgradbe ob Postojnski jami. Podali se bodo še v druge vrste investicij, med drugim bodo 20 milijonov vložili predvsem v prevzeme, predvsem v turizmu, in še deset milijonov v finančne naložbe. Vse to pa po njegovih besedah praviloma temelji na njihovih lastnih sredstvih, saj je stopnja zadolženosti podjetja zelo nizka, giblje se nekje okoli 18 odstotkov. Prav tako v podjetju nameravajo sončne elektrarne povezati v energetsko skupnost (največja bo na Krasu, druge manjše pa na objektih v parku Postojnska jama in drugod po Sloveniji).

Jožef in Marija ob rojstvu Jezusa. Na avdiciji oktobra izbereje štiri igralce, ki bodo upodobili Jožefa, in pet igralk, ki bodo upodobile Marijo, ter številne druge like: pastirce, angele, vojake, Zaharijo, Elizabeto, svete tri kralje in Rimljane. Foto: Gaja Hanuna

Preberite še: