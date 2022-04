Med najbolj precenjenimi atrakcijami tudi Postojnska jama

Našo najslavnejšo kraško jamo so uvrstili na seznam turističnih atrakcij, ki naj bi bile predrage za to, kar ponujajo.

Ni redkost, da se slovenski turistični biseri znajdejo na seznamu takšnih in drugačnih top destinacij. A ti izbori so praviloma pozitivno naravnani, tokrat pa smo se znašli na neslavnem seznamu − Postojnsko jamo so namreč uvrstili v izbor najbolj precenjenih turističnih atrakcij na svetu. Z drugimi besedami: to naj bi bile atrakcije, ki niso vredne cene vstopnice, v primeru Postojnske jame ta znaša 27,9 evra.

Največ najbolj precenjenih atrakcij je v Veliki Britaniji

Seznam precenjenih turističnih atrakcij so sestavili ustvarjalci finančnega bloga SavingSpot na podlagi popotniškega portala TripAdvisor. Preverili so, za katere atrakcije po svetu obiskovalci trdijo, da so največja potrata denarja, in sestavili lestvico, na vrhu katere je tura po londonskem studiu Warner Bros., kjer so snemali filme o Harryju Potterju.

Ne zapravljajte denarja za turo po studiu, kjer so snemali Harryja Potterja, pravijo tisti, ki so se je že udeležili. Foto: Guliverimage/AP

Po besedah tistih, ki so se te ture udeležili, nikakor ni vredna 47 funtov, kolikor je treba odšteti za vstopnico, veliko predragi pa se jim zdijo tudi spominki v tamkajšnji trgovini. Tudi sicer na lestvici najbolj precenjenih atrakcij močno prevladujejo britanske, med prvih 20 jih je kar devet z Otoka. Na drugem mestu je denimo Legoland pri Windsorju, na tretjem pa londonsko panoramsko kolo Oko (The Eye).

Od dubrovniške žičnice do glavnega beneškega trga

Ustvarjalci lestvice najbolj precenjenih atrakcij so se sicer potrudili v praktično vsaki državi sveta poiskati vsaj eno takšno, ki sodi v ta neslavni izbor. V Sloveniji je tako to postala Postojnska jama, na Hrvaškem pa denimo žičnica, ki povezuje Dubrovnik z vzpetino Srđ.

Za najbolj precenjeno atrakcijo na Hrvaškem je obveljala žičnica v Dubrovniku. Foto: Unsplash

V Italiji so za najbolj precenjenega razglasili Trg svetega Marka v Benetkah, v Avstriji dunajski dvorec Schönbrunn, v Srbiji pa beograjski muzej Nikole Tesle. Mimogrede − edini evropski državi, v katerih niso našli precenjenih atrakcij, sta Belorusija in Severna Makedonija.

