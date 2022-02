Najboljše lokacije za supanje na svetu: med njimi tudi jadranska

Od koralnih grebenov v Karibskem morju do otokov v srednjem Jadranu - to so najboljše lokacije za supanje po izboru Lonely Planeta.

Pri Lonely Planetu, največjem svetovnem založniku potovalnih vodnikov, so te dni objavili seznam destinacij, ki bo zanimal navdušence nad supanjem.

Teh devet lokacij, posejanih po vsem svetu, je po njihovem mnenju idealnih za raziskovanje z desko in veslom.

1. Great Bear Rainforest, Kanada

Ta deževni gozd se razprostira ob tihomorski obali kanadske province Britanska Kolumbija, razčlenjenem območju, polnem zalivov, kanalov in otokov, ki je idealno za supanje. To je med drugim edino območje na svetu, kjer živi redka bela podvrsta ameriškega črnega medveda, srečneži pa lahko med supanjem v daljavi uzrejo kita grbavca.

Foto: Wikimedia Commons

2. Kratie, Kambodža

Odsek veličastne reke Mekong med mestom Kratie in mejo z Laosom je še zadnje območje, kjer je mogoče uzreti kritično ogrožene iravadske delfine. Supanje je za opazovanje teh živali nedvomno najmanj moteč način, obenem pa je na supu najlažje raziskovati osamljene plaže in močvirne gozdove ob Mekongu.

3. South Water Caye, Belize

Morski rezervat South Water Caye v Belizeju je idealno pribežališče za raziskovalce morskih lepot. Obsega vrsto otočkov in lagun, ozkih z mangrovami poraščenih kanalov, morskih plitvin in neverjetno lepih plaž, na tem območju pa je tudi drugi največji koralni greben na svetu, takoj za avstralskim Velikim koralnim grebenom.

Foto: Pixabay

4. Zadrski arhipelag, Hrvaška

Kot navaja Lonely Planet, je v Evropi le malo krajev, ki so za supanje tako idealni, kot so otoki pred dalmatinskim mestom Zadar. Gosto posejani otočki, razporejeni vzdolž obale, niso močno turistično razviti, niti zelo poseljeni, obenem pa so z zalivčki in morskimi jamami kot nalašč za raziskovanje s supom.

5. Costa Verde, Brazilija

Na brazilski "zeleni obali", pri mestu Paraty na približno pol poti med Riom de Janeirom in Sao Paulom, se skriva "tropski fjord" Mamangua. Gre za ozek, sedem kilometrov dolg kanal, zarezan v hribe, poraščene z deževnim gozdom. Z mirno gladino je kot nalašč za to, da s supom raziskujete tamkajšnje mangrove in samotne obale.

6. Cornwall, Anglija

Z razčlenjeno obalo, visokimi klifi, peščenimi plažami in skritimi morskimi votlinami je obala grofije Cornwall eden najlepših delov Anglije. Prav zaradi zavite obale z zalivi, zaščitenimi pred vetrom, pa je Cornwall tudi idealna izbira za tiste, ki se na morsko gladino najraje podajo s supom.

Foto: Pixabay

7. Nova Mehika, ZDA

Rio Chama, reka, ki teče skozi ameriški zvezni državi Kolorado in Nova Mehika, je predvsem v zgornjem toku priljubljena, pa tudi precej zahtevna destinacija za rafting. V spodnjem toku se umiri in postane primerna tudi za izkušene suparje, ki lahko z deske občudujejo pečine globokega kanjona, ki ga je izdolbla reka.

8. Kenmare Bay, Irska

Zaliv Kenmare se zajeda skoraj 50 kilometrov globoko v jugozahodni konec Irske in je idealna izbira za ljubitelje odmaknjenih, mirnih krajev, kjer je mogoče uživati v še vedno divji naravi. Tu gnezdi vrsta morskih ptic, uzreti pa je mogoče tudi tjulnje.

9. Utah, ZDA

Ameriška zvezna država Utah se lahko pohvali z vrsto slikovitih kanjonov, ki so jih vode izdolble tako globoko, da je veslanje na deski skorajda edini način, na katerega si jih je mogoče ogledati "od znotraj". Priljubljena destinacija za suparje je Green River, pritok reke Kolorado, ki s svojim mirnim tokom ni prezahtevna, obenem pa ponuja fantastične razglede na pečine in druge skalne formacije, ki obdajajo reko.

Oglejte si še: