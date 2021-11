V CNN-ovem izboru najlepših majhnih mest tudi slovensko

"Vsi si želijo obiskati evropske prestolnice, kot so Pariz, Rim in Barcelona, in to povsem upravičeno. Toda tudi manjša mesta po Evropi so sanjska, ponujajo prav toliko kulture, obenem pa so manj oblegana," so na CNN zapisali ob izboru najlepših majhnih mest v Evropi, ki so ga objavili te dni.

V ta izbor so uvrstili tudi Piran. "Slovenija ima le majhen košček morske obale, a je na njem mogoče najti več prelepih mest vključno s Piranom," so zapisali, "ker je zrasel pod beneško oblastjo, je kot čudovite miniaturne Benetke z velikim cerkvenim zvonikom, lahkotno arhitekturo in ribiškimi ladjami, privezanimi v majhnem pristanišču."

Foto: Getty Images

Na CNN-ovem seznamu sta se med drugimi znašla tudi mesto Korčula na istoimenskem dalmatinskem otoku in Mostar v Bosni in Hercegovini.

Najlepša evropska majhna mesta po izboru CNN:

Giethoorn, Nizozemska Med najlepša majhna mesta v Evropi so uvrstili tudi Mostar. Foto: Getty Images

Guimarães, Portugalska

Roscoff, Francija

Anghiari, Italija

Nafplio, Grčija

Mostar, Bosna in Hercegovina

Mazara del Vallo, Italija

Clovelly, Velika Britanija

Dinkelsbühl, Nemčija

Korčula, Hrvaška

Kenmare, Irska

Piran, Slovenija

Reine, Norveška

Regencos, Španija

Tarnów, Poljska

Pred kratkim je svoj izbor najlepših majhnih mest v Evropi objavila tudi revija Travel + Leisure, ki je prav tako izbrala enega od slovenskih krajev: