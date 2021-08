Bled uvrstili med najlepša majhna mesta v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Očarljiva majhna mesta v Evropi, ki se lahko pohvalijo z osupljivo krajino, slastno hrano in še marsičim," so v znani ameriški reviji Travel + Leisure najavili seznam 17 evropskih manjših mest, ki jih svojim bralcem priporočajo za obisk.

Na spisku se je znašla tudi slovenska destinacija. "Slikoviti Bled je videti kot pravljični prizor, ki sta si ga zamislila brata Grimm," so zapisali, "najbolj opazna je cerkev iz 17. stoletja, ki stoji na otoku sredi Blejskega jezera in do katere se lahko pripeljete s čolnom."

Foto: Pixabay

"Bled z okolico ponuja možnosti za rekreacijo v vseh letnih časih," so še zapisali, "od gorskega kolesarjenja in veslanja po jezeru do poletnega sankališča na Straži, od koder se ponujajo čudoviti razgledi na jezero."

Vseh 17 najlepših majhnih evropskih mest po izboru Travel + Leisure:

Zell am See, Avstrija,

Gangi, Sicilija, Italija,

Rothenburg ob der Tauber, Nemčija,

Seydisfjordur, Islandija,

Cadaqués, Španija,

Sozopol, Bolgarija,

Saint-Jean-de-Luz, Francija,

Otepää, Estonija,

Otranto, Italija,

Zermatt, Švica,

Óbidos, Portugalska,

Rovinj, Hrvaška,

Castelsardo, Sardinija, Italija,

Ambleside, Anglija,

Pyrgi, Hios, Grčija,

Telč, Češka.

