Ljubljana med "najboljšimi kraji na svetu" po mnenju revije Time

Glavno mesto Slovenije so oklicali za "kulinarično prestolnico".

Ameriška revija Time je sestavila in objavila seznam sto destinacij, ki so po njihovem mnenju "najboljši kraji na svetu" letošnjega leta. V pisani izbor lokacij z vseh celin (med njimi je tudi Antarktika) so uvrstili tudi Ljubljano, ki jih je prepričala predvsem s kulinariko.

"Že prej uveljavljena gastronomska scena slovenske prestolnice je leta 2020 s predstavitvijo prvega Michelinovega vodnika dobila še dodatno spodbudo," so zapisali in še posebej izpostavili restavracijo Atelje, za zdaj edino ljubljansko restavracijo z Michelinovo zvezdico.

Omenili so tudi kulinarično tržnico Odprta kuhna, med nastanitvami izpostavili "urbani kamp" na strehi hotela Central, kot zanimivo novost pa prenovljeno Cukrarno.

Med našimi sosednjimi državami se je v izbor uvrstila le Italija s Sicilijo, Toskano in Benetkami, medtem ko Avstrije, Hrvaške in Madžarske na seznamu ni. Vseh sto "najboljših krajev na svetu 2021" si lahko ogledate tukaj.

