Bruseljska organizacija European Best Destinations je razkrila rezultate glasovanja za najboljše evropske destinacije letošnjega leta. Kot pravijo, so prejeli več sto tisoč glasov iz več kot 190 držav po vsem svetu, končni rezultat, predvsem prvo mesto, pa bo verjetno marsikoga presenetil.

Evropska destinacija leta je "portugalski Rim"

Za najboljšo evropsko destinacijo leta 2021 so razglasili mesto Braga na severu Portugalske. Z več kot dvatisočletno zgodovino je eno najstarejših mest na Portugalskem in eno najstarejših središč krščanstva, zaradi številnih slikovitih cerkva pa se ga drži tudi vzdevek "portugalski Rim".

Stopnišče slovite cerkve Bom Jesus do Monte pri Bragi Foto: Getty Images

Sicer pa Braga ogromno ponuja tudi tistim, ki jih duhovnost in cerkvena arhitektura ne zanimata, poudarjajo pri European Best Destinations. Mesto je odlična destinacija tako za ljubitelje nakupovanja in kulinarike kot kulturnih dogodkov, velja pa tudi za eno vodilnih evropskih mest pri trajnostnem razvoju in mobilnosti.

Med najboljših deset uvrstili dolino Soče

Za Brago so se na lestvico desetih najboljših evropskih destinacij uvrstili še Rim (Italija), Cavtat (Hrvaška), Firence (Italija), Sibiu (Romunija), Pariz (Francija), otok Kefalonija (Grčija), Kotor (Črna gora) in Kanarski otoki (Španija), med njimi pa je na devetem mestu tudi slovenska destinacija - dolina Soče.

Foto: Getty Images

"Po izboru Evropske komisije je to ena najbolj trajnostno naravnanih turističnih destinacij in je popolna izbira tako za družine in rekreativce kot zaljubljene pare," so zapisali pri European Best Destinations, "dolina Soče je popolna za vsakogar, ki si želi naravnih širjav, sotesk in slapov, jezer, jam in rek, pa tudi tradicije, znanja in izjemne gastronomije."

"Voda reke Soče je med najlepšimi v Evropi," so dodali, "tamkajšnja slikovita narava je pravi raj za navdušence nad vodnimi športi, padalce, ribiče, plezalce, pohodnike in gorske kolesarje."

Foto: Getty Images

Dodali so, da je "Slovenija država, ki jo morate dati na vrh svojega seznama, če sta vam pomembna narava in trajnostni turizem".

