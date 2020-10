Med najbolj trajnostnimi destinacijami na svetu kar devet slovenskih #video

Neprofitna mednarodna organizacija Green Destinations, ki po strogih merilih ocenjuje in podeljuje priznanja najboljšim praksam svetovnega zelenega in trajnostnega turizma, je objavila aktualni izbor sto najbolj trajnostnih destinacij na svetu.

Ljubljana je edino mesto na svetu, ki je na seznamu že šestič

Na seznamu so se znašle destinacije iz 36 držav, med njimi kar devet slovenskih. To so Bled, dolina Soče, Goriška brda, Kočevsko, Ljubljana, Logarska dolina (Solčavsko), Miren Kras, Podčetrtek in Rogaška Slatina. Ob tem velja poudariti, da je Ljubljana kot edino mesto na svetu ta naziv prejela že šestič.

Celoten izbor si lahko ogledate tukaj.

Foto: Pixabay

Izbor najbolj trajnostnih destinacij je zasnovan kot predstavitev zgodb o trajnostnem turizmu in dobrih praksah destinacij, ki so lahko v navdih drugim destinacijam, organizatorjem potovanj in popotnikom. Najboljša stoterica bo prestavljena tudi v vodniku Good Travel Guide, ki zainteresiranim popotnikom pripoveduje o svetovnih trajnostnih zgodbah.

Popolnoma trajnostne destinacije ne obstajajo

Organizatorji izbora so ob tem poudarili, da uvrstitev na seznam najboljših sto ne pomeni, da je destinacija trajnostna, temveč da se dobro trudi in obeta napredek. Popolnoma trajnostne destinacije ne obstajajo, so pojasnili.

