Ameriška revija Forbes je na svoji spletni strani objavila izbor sredozemskih otokov, ki so po njihovem mnenju čudoviti, a zunaj glavnih turističnih poti. "V nasprotju s svetovno znanimi Sicilijo, Santorinijem in Sardinijo so ti otoki še relativno neznani in popolni za vse, ki iščejo pobeg v kraje brez množic turistov," so zapisali.

Forbesov izbor petih manj znanih, a idiličnih otokov:

V njem so se znašli grški otok Siros v Kikladih, španski otok Tabarca pri obali province Alicante, tunizijsko otočje Kerkennah v Gabeškem zalivu, turški otok Kekova pri obali province Antalya in hrvaški otok Mljet v južni Dalmaciji.

Oglejte si še: