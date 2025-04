Ekološka katastrofa na Hvaru: v morje steklo 15 ton nafte

Na Hvaru je prišlo do onesnaženja morja z nafto, ki ga je povzročilo izlitje te surovine iz rezervoarja podjetja Ina. Na terenu so vse interventne službe, ki odpravljajo posledice škode, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pojasnila splitska policija, ki je potrdila ekološki incident. Dalmacija Danas poroča, da naj bi v morje steklo 15 ton nafte.

Policija je informacijo o ekološki nesreči prejela okoli 9.30, ko je v zalivu Križna luka v mestu Hvar prišlo do onesnaženja morja z nafto.

VELIKI EKOLOŠKI INCIDENT U HVARU Pukao tank na INA benzinskoj crpki - u more iscurilo 17 tona goriva?!👇https://t.co/S1wHzCIyIq pic.twitter.com/PsV0T0pIY3 — Morski.hr (@Morski_hr) April 25, 2025

Na terenu so policisti, gasilci, pripadniki gorske reševalne službe in uslužbenci luške kapitanije. Poleg odprave škode bodo uvedli preiskavo vseh okoliščin dogodka, so za Hino še pojasnili na splitski policiji.

Ina incident potrdila

Nekateri lokalni mediji poročajo, da naj bi onesnaženje nastalo, potem ko je počil rezervoar naftnega podjetja Ina, v katerem je bilo gorivo.

Za Morski.hr so se oglasili tudi iz Ine. "Potrdimo lahko, da je na bencinski črpalki INA marine v pristanišču Križna luka na Hvaru ponoči začelo puščati dizelsko gorivo iz rezervoarja. Takoj, ko so pristojni opazili, da rezervoar pušča, so bili aktivirani vsi predpisani protokoli. Na terenu so vse specializirane službe za nujne primere, ki z nami sodelujejo pri sanaciji in preprečevanju širjenja goriva v okolje in morje," so navedli.

Dodali so, da je bil rezervoar, ki je začel puščati, redno vzdrževan. Naslednji redni pregled je bil načrtovan za leto 2027, v skladu z veljavnimi predpisi. Vzrok puščanja trenutno preiskujejo.