V Pančevu se je med prečrpavanjem nafte iz rafinerije nafte na baržo na Donavi v ponedeljek razlilo okoli 82 tisoč litrov nafte. Z državnega tožilstva v Pančevu so danes sporočili, da so že sprožili preiskavo o obsegu onesnaženja Donave in vzrokih nesreče, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.