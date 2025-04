Estonija zasegla tanker iz domnevne ruske flote v senci

Estonska mornarica je danes sporočila, da je v Finskem zalivu zasegla tanker za prevoz nafte, ki naj bi bil del t. i. ruske flote ladij v senci za izogibanje mednarodnim sankcijam, uvedenim zaradi vojne v Ukrajini. Po besedah poveljnika mornarice Iva Varka so tanker pridržali, da bi preverili njegove dokumente in pravni status.

Tanker Kiwala je po besedah Iva Varka pod sankcijami Kanade, Evropske unije, Švice in Združenega kraljestva in je bil namenjen v rusko pristanišče Ust-Luga.

EU je ladjo uvrstila na seznam sankcij kot del ruske flote v senci. Gre za ladje, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, uvedenim na ruski izvoz nafte, poročajo tuje tiskovne agencije.

Estonski premier Kristen Michal je na družbenem omrežju X zapisal, da je tanker Kiwala plul brez veljavne zastave. Ta se nanaša na državo, v kateri je ladja registrirana in po zakonodaji katere deluje.

Na ladji kitajski kapitan

Po besedah vodje estonske mejne straže Veika Kommusaarja je bil kapitan ladje s 24-člansko posadko Kitajec. Vodilni estonski dnevnik Postimees pa je poročal, da je tanker v lasti podjetja Tirad Shipping Inc, ki ima samo to eno ladjo in je registrirano na Mauritiusu.

Estonske oblasti so tem zatrdile, da pridržanje in opravljena preiskava v zvezi s tankerjem nista povezana z domnevnimi poškodbami kritične infrastrukture, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lani je bilo namreč poškodovanih več podvodnih kablov v Baltskem morju, pri čemer so varnostni strokovnjaki to označili za del hibridne vojne, ki jo Rusija izvaja proti zahodnim državam.