V begunjskem Elanu se je razlila nevarna snov

Po izlitju nevarne snovi je civilna iniciativa Poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono! od pristojnih terjala odgovore, saj krajani Begunj na Gorenjskem o dogodku sploh niso bili obveščeni. Po navedbah iniciative naj bi se tekoča smola razlila v meteorno kanalizacijo, odgovorna oseba v podjetju pa naj bi ukrepala šele po 24 urah. S tem je po njihovih navedbah oseba oziroma podjetje neposredno ogrožalo okolico, ljudi in njihovo premoženje, piše Dnevnik.

Po Dnevnikovih neuradnih informacijah naj bi delavec z viličarjem predrl sod s poliestrsko smolo, delavci pa naj bi okoli tisoč litrov smole sprva le pometli v odtok.

Gasilci prečrpali 800 litrov epoksi smole

Šele naslednji dan po nesreči so bili na intervencijo iz regijskega centra za obveščanje aktivirani člani gasilske enote Gasilsko reševalne službe Jesenice, ki je kot koncesionarka za nesreče z nevarnimi snovmi pristojna za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi na tem območju. Begunjski gasilci o razlitju niso bili obveščeni in nimajo podatkov o intervenciji.

Ker ni šlo za nesrečo večjega obsega, o njej ni bil obveščen občinski štab civilne zaščite, so za Dnevnik povedali na radovljiški občini. Iz poročila intervencije izhaja, da so v dveh jaških ulovili trdilec epoksi smole. Iz jaškov so v cisterno prečrpali okoli 800 litrov te snovi, na kraj je prišlo podjetje Ekol in poskrbelo za temeljitejše črpanje.

Vodstvo Elana se je na nesrečo odzvalo šele na zahtevo krajevne skupnosti Begunje. V začetku oktobra so od glavnega izvršnega direktorja Jeffreyja Tirmana prejeli elektronsko sporočilo. V njem je potrdil omenjeno nesrečo in zapisal, da je "več kilogramov smole izteklo na parkirišče, del izteklega materiala pa v zaprt odtok na parkirišču". Zatrdil je, da so o dogodku takoj obvestili gasilce in policijo ter ustrezne okoljske organe. "Celoten postopek je trajal nekaj ur, izpolnjena so bila ustrezna poročila in noben organ ni več zahteval ničesar. Prepričan sem, da je ekipa družbe Elan ta manjši incident ustrezno obravnavala," je zapisal direktor.

V krajevni skupnosti razumejo, da se nesreče dogajajo, vendar jih skrbijo njihova obravnava in predvsem posledice za lokalno okolje in prebivalstvo. Poudarjajo, da je za uspešno sobivanje kraja in podjetja ključnega pomena odprta in pravočasna komunikacija.