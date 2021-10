Ljubljano razglasili za najboljšo zeleno prestolnico v Evropi

Organizacija European Best Destinations, ki je del mreže Evropskih destinacij odličnosti (EDEN) in si prizadeva za razvoj trajnostnega turizma v Evropi, je razglasila izbor dvajset evropskih prestolnic in drugih večjih mest, ki so po njihovem mnenju najbolj zelena v Evropi. Na lestvici, ki so jo letos oblikovali in objavili šesto leto zapovrstjo, se je na prvo mesto uvrstila Ljubljana.

Žirijo so prepričali kakovost ljubljanskega zraka in vode, obsežne zelene površine na prebivalca, urejenost javnega prevoza in kolesarskih poti, naravni turizem in možnost aktivnih počitnic, so ob tem sporočili iz Turizma Ljubljana, med glavnimi prednostmi pa je trajnostna usmerjenost ljubljanske regije kot turistične destinacije.

Foto: Getty Images

Top 20 zelenih mest v Evropi:

Ljubljana, Slovenija Helsinki, Finska Lahti, Finska Bern, Švica Grenoble, Francija Stockholm, Švedska Köbenhavn, Danska Nijmegen, Nizozemska Talin, Estonija Oslo, Norveška Berlin, Nemčija Budimpešta, Madžarska Dunaj, Avstrija Madrid, Španija Praga, Češka Bruselj, Belgija Moskva, Rusija Pariz, Francija Amsterdam, Nizozemska London, Združeno kraljestvo

