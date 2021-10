Najboljša nudistična plaža je na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plažo na otoku Lokrum pri Dubrovniku so razglasili za najboljšo nudistično destinacijo na svetu.

Zmenkarski spletni portal MyDatingAdviser je pred kratkim objavil seznam sto najboljših nudističnih plaž na svetu, ki so jih ocenjevali po več kriterijih: čistoči plaže, varnosti na njej, vremenskih razmerah in povprečni temperaturi vode ter povprečni ceni namestitev v bližini.

Najvišjo skupno oceno si je prislužila nudistična plaža na Lokrumu, pri kopalcih priljubljenem otoku pri Dubrovniku. "Tam lahko uživate v fantastičnem okolju in čistem morju," so zapisali. Plaža na jugovzhodnem delu otoka je dobila visoke ocene pri skoraj vseh parametrih, precej točk pa so ji odbili pri cenah namestitev - Dubrovnik z okolico je pač kronično drag.

Za nudiste je rezervirana jugovzhodna obala otoka (na fotografiji spodaj desno). Foto: Getty Images

Med prvih pet še italijanska, avstralska, nemška in portugalska plaža

Na drugo mesto najboljših nudističnih plaž se je uvrstila Spiaggia Della Lecciona na obali Toskane, ki velja za eno zadnjih brezplačnih plaž v Italiji, saj ni zasedena z množico plačljivih ležalnikov in senčnikov.

Na tretjem mestu je avstralska Maslin Beach južno od mesta Adelajda, prvo peterico pa končujeta English Garden, plaža na bregu reke Isar v Münchnu, in otoček Barreta ob portugalski obali južno od mesta Faro.

