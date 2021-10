Najboljša smučarska središča v Evropi #video

Pri ameriški reviji Conde Nast Traveler so ta teden objavili obsežen niz različnih izborov najboljših destinacij – od najboljših hotelov in najbolj privlačnih mest do najboljših letovišč. Lestvice so oblikovali s pomočjo glasov svojih bralcev, ki so med drugim glasovali tudi za najboljša smučarska središča.

Ker se pospešeno bliža čas smučarskih počitnic, smo preverili, katera smučarska središča so po mnenju bralcev Conde Nast Traveler najboljša v Evropi:

Oglejte si še: