CNN: Bohinj med najlepšimi kraji v Evropi

Pri ameriškem mediju CNN so pripravili seznam najlepših krajev v Evropi, na katerega so uvrstili tudi Bohinj.

Od norveških otokov, gora v Romuniji do peščenih plaž v Walesu, Evropa popotnikom ponuja prelepo naravo, ki je velikokrat oddaljena od turističnih središč. Pri ameriškem mediju CNN so zato pripravili seznam najlepših krajev v Evropi, na katerem so poleg slovenskega Bohinja tudi hrvaški otok Susak, norveško otočje Lofoti in pokrajina Zagori v Grčiji. Bohinj so Američani izbrali zaradi prelepe narave, ki po njihovem mnenju brez težav konkurira Bledu. Pri CNN popotnikom svetujejo, da si ogledajo slap Savica, se sprehodijo po Stari Fužini in s kolesom ali peš raziščejo okolico jezera.

V nadaljevanju vam predstavljamo devet najlepših krajev v Evropi s seznama ameriškega medija.

Otok Inari, Finska

Blizu meje z Rusijo na severu Finske je tretje največje jezero v državi, poimenovano Inari. Jezero gosti približno tri tisoč otokov, na katerih so se ljudje naseljevali že pred tisočletji. Jezero, ki ima več kot tisoč kvadratnih kilometrov površine, je priljubljena točka Fincev tako poleti kot pozimi.

Otočje Lofoti, Norveška

Otočje Lofoti sestavlja sedem večjih in večje število manjših otokov, ki so naseljeni vse leto zaradi Zalivskega toka, ki otočju prinaša toplejše vreme, kot ga imajo drugi kraji na isti zemljepisni dolžini. Otoki so zaradi tradicionalno rdečih hiš, ki krasijo vasi, sinjega morja in plaž z belim peskom, fjordov ter kamnitih vrhov med najlepšimi kraji na svetu glede na večino izborov.

Otok Unst, Shetlandsko otočje, Škotska

Otok Unst je najsevernejši del Britanskega otočja in se ponaša z zgodovino, ki sega v čase Vikingov. Danes je poleg naravnih lepot znan tudi po pticah, ki jih prihajajo gledat ljubitelji z vsega sveta.

Pokrajina Zagori, Grčija

Čeprav je Grčija znana predvsem po otokih, tudi celinski del skriva veliko naravnih lepot. Med njimi izstopa pokrajina Zagori, ki je primerna predvsem za ljubitelje narave in starodavne arhitekture. Zagori izstopa tudi zaradi gora, ki obiskovalcem omogočajo veliko pustolovščin in zabave tudi v zimskih časih.

Yorkshire Dales, Anglija

Skriti biser za pohodnike in kolesarje je zagotovo pokrajina Yorkshire Dales v Angliji, ki s svojimi dolinami in zelenimi griči že stoletja velja za naravni biser. Poleg vasi, polnih kamnitih hiš, je območje znano po kamnitih zidovih, ki ločujejo zemljišča med seboj. Teh naj bi bilo za več kot osem tisoč kilometrov.

Gorovje Apuseni, Romunija

Gorovje Apuseni je del Karpatov in ena izmed zadnjih turističnih skrivnosti v Evropi. Gore so izolirane od preostalega sveta in posledično se narava in lokalna arhitektura nista spremenili že stoletja. Čeprav v stoletnih gozdovih kraljujejo volkovi, je gorovje priljubljena točka pohodnikov, ki cenijo samoto in neokrnjeno naravo.

Dolina Loare, Francija

Dolina Loare sicer ni med najbolj znanimi turističnimi atrakcijami v Franciji, čeprav jo letno obišče več kot tri milijone ljudi. Med vinogradi se ob reki vijejo mesteca, vasi in dvorci, ki s svojo arhitekturo predstavljajo stereotipno Francijo.

Bavarski gozd, Nemčija

V Bavarskem gozdu je najstarejši nemški naravni park, ki obiskovalcem ponuja več kot 200 kilometrov pohodnih poti in 150 kilometrov kolesarskih stez. Če vas pot zanese na Bavarsko, si morate nujno ogledati tudi kraljico naravnega parka - jezero Rachelsee, ki naj bi po legendi ime dobilo po hudičevi babici.

Otok Susak, Hrvaška

Otok Susak je v nasprotju z večjimi sosedi zaradi slabe infrastrukture in prometnih povezav veliko manj obiskan. Popotnikom zato ponuja več intime in je popolna destinacija za tiste, ki bi radi zapustili obljudene kraje.