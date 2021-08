Dom na Komni (1.520 metrov nad morjem) stoji na razglednem vzhodnem robu planote Komne, ki se dviga strmo nad Bohinjsko dolino in s svoje razgledne terase ponuja fantastičen razgled.

Komna je med planinci in ljubitelji gora ena bolj priljubljenih gorskih postojank. Stoji namreč na stičišču mnogih planinskih poti, zato je njena lokacija zelo praktična. S Komne se lahko odpravite do doma pri Krnskih jezerih, koče pri Triglavskih jezerih, koče pri Savici ali do koče na Voglu.

Na Komni se spet slišijo tudi tuji jeziki

Po besedah oskrbnice Mateje Zupan, ki s planinsko postojanko na Komni diha že deveto sezono, so letos z obiskom zadovoljni.

Sezona se je sicer začela nekoliko slabše, a je obisk kmalu začel naraščati in počasi dosega vrhunec, kot so ga vajeni, le da letos zaradi epidemije covid-19 v planine prihaja nekoliko z zamikom.

A, kot pravi oskrbnica, se nimajo nad čim pritoževati. Za razliko od lanske sezone, ko so jih zaradi protikoronskih ukrepov obiskovali predvsem domači gostje, letos okoli koče spet odmevajo glasovi tujih pohodnikov, trenutno predvsem Nemcev, Belgijcev in Avstrijcev.

Nekaj dodatnega dela in organizacije so v gorske višave prinesle omejitve, povezane s PCT-pogoji, a z odlično in ubrano ekipo so jim v Domu na Komni zlahka kos.

Prava ekipa je tista, ki koči daje življenje

In prav močna ekipa in njeno timsko delo sta največji ponos oskrbnice Mateje in Doma na Komni. Trenutno za kočo skrbi zagnana šesterica, ki jo vodita Mateja in njen mož, poleg njiju pa so tu še kuhar, ki ga gostje zelo pohvalijo, in trije marljivi študentje.

"Res bi pohvalila svojo ekipo in njeno timsko delo. Brez ekipe ni dobre planinske koče. To je tisto, kar jo žene naprej, kar ji daje dušo in življenje. To naši obiskovalci opazijo, zato se pri nas dobro počutijo," o svojem glavnem adutu s ponosom spregovori Mateja.

"Na krožnikih ne ostane nič"

Pa še ena stvar je, ki v Domu na Komni navdušuje planince, in sicer odlična kuhinja.

Kot pravi Zupanova, v kuhinji prisegajo na planinsko klasiko, a njihovemu kuharju nekako uspeva, da je ta iz sezone v sezono še boljša.

Gostje največkrat posegajo po sirovih štrukljih, golažu in pehtranovi potici. "A karkoli naročijo, na krožnikih za njimi ne ostane nič," pravi oskrbnica.

Piko na i postavi še razgled

Naslednji adut Doma na Komni pa je razgled. Od tod se namreč odpirajo razgledi na Bohinjsko jezero, Pokljuko, Jelovico, Spodnje Bohinjske gore, valovito planoto Spodnje Komne, pa celo na vrh Triglava. Za še bolj prostran razgled na gore nad dolino Triglavskih jezer pa se lahko povzpnete na hribček tik ob razgledni terasi.

