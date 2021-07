TOP 10 slovenskih planinskih postojank, ki v vaših očeh štejejo največ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbor Naj planinska koča 2021, ki ga na Siol.net pripravljamo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, se je prevesil v drugo polovico. V prvem krogu glasovanja ste med 155 planinskimi postojankami izbrali najboljšo deseterico, pet iz kategorije višje ležečih planinskih koč in pet iz kategorije lažje dostopnih koč, v finalnem krogu, ki se začenja z današnjim dnem in bo trajal vse do 3. septembra, pa boste izbrali zmagovalni koči sedme sezone.

V finalnem krogu, ki se začenja z današnjim dnem in bo trajal do 3. septembra 2021, se seštevanje glasov začenja znova. Zmagali bosta koči, ki jima boste do takrat namenili največ vaših glasov. Glasovnica vas čaka na repu prispevka, z enega IP-naslova lahko glasujete enkrat na dan.

Katere so torej finalistke izbora Naj planinska koča 2021?

TOP 10 planinskih koč (med njimi sta tudi naj koči sezone 2019), ki je v prvem krogu zbralo največ glasov, objavljamo po abecednem vrstnem redu:

Kategorija: planinske koče

Dom na Kofcah ste leta 2019 že izbrali za naj planinsko kočo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Koča na Dobrči. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Lavričeva koča na Gradišču. Foto: FB Lavričeva koča Gradišče

Planinski dom pri Gospodični. Foto: Ana Kovač

Planinski dom na Uštah-Žerenku. Foto: Ana Kovač

Kategorija: visokogorske planinske koče

Dom na Komni.

Dom Planika pod Triglavom. Foto: osebni arhiv

Krekova koča na Ratitovcu. Foto: Peter Podobnik

Pogačnikov dom na Kriških podih. Foto: Alenka Teran Košir

Zasavsko kočo na Prehodavcih ste za naj kočo visokogorja izbrali leta 2019. Foto: Ana Kovač

V prvem krogu akcije Naj planinska koča 2021 je sodelovalo 155 planinskih koč (127 planinskih in 28 visokogorskih), medtem ko sta lanski zmagovalki Mihov dom na Vršiču in Koča na Kriški gori zaradi pravil izbora letos "počivali" in zanju niste mogli glasovati.

Tudi v finalnem krogu boste tisti, ki boste oddali glas za svojo najljubšo kočo, uvrščeni v nagradno žrebanje, v katerem bomo vsak teden podarili tri praktične planinske nagrade:

1-krat pohodna torbica za okoli pasu,

1-krat vodni meh za v nahrbtnik (2 l),

1-krat čelna svetilka.

Ob koncu žrebanja bomo izmed vseh sodelujočih izžrebali nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado pohodniški nahrbtnik Deuter Speed lite 32.