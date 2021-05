Slovenski turistični biser, kjer svojega avtomobila ne boste pogrešali

Kar tretjina izpustov toplogrednih plinov nastane zaradi prometa. Turistično privlačni kraji so med sezono zaradi povečanega števila obiskovalcev in gostejšega prometa še posebej obremenjeni, kar slabo vpliva na kakovost življenja prebivalcev, obiskovalcev in na razmere v naravnem okolju. Eden pomembnejših izzivov za upočasnitev podnebnih sprememb je sprememba potovalnih navad .

Tudi obisk Bohinja je lahko okolju prijazen, saj sta občina Bohinj in Turizem Bohinj – Zavod za pospeševanje turizma vzpostavila učinkovit sistem trajnostne mobilnosti, tako da bomo svoj avtomobil zlahka pustili na parkiriščih zunaj turistično obleganih točk. Foto: Getty Images

Mesta za manj toplogrednih plinov Iz statističnih podatkov je razvidno, da smo v letu 2017 prebivalci Slovenije na vsakodnevnih poteh naredili 12 milijard kilometrov, zato je pomembno, da čim več teh poti naredimo aktivno: peš, s kolesom, z javnim prevozom in drugimi oblikami alternativne mobilnosti. Veliko občin se že zaveda pomena trajnostnega urbanega razvoja. Med primeri dobre urbane prakse, kot jih je v razpisu Mesta >> mestom prepoznal inštitut za politike prostora IPoP, je tudi trajnostna mobilnost v Bohinju. Negativni vpliv turizma na lokalno prebivalstvo in okolje se s trajnostno mobilnostjo zmanjšuje, obenem pa takšen celovit program ponuja rešitve, ki pritegnejo ozaveščene obiskovalce. Umirjanje prometa z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov prispeva k blaženju podnebnih sprememb, posredno pa tudi k zmanjševanju eksternih stroškov prometa (stroški vzdrževanja infrastrukture, zdravstvene težave zaradi slabe kakovosti zraka, izdatki gospodinjstev za mobilnost, prometne nesreče …). Ozaveščanje obiskovalcev preko izkušnje trajnostne mobilnosti lahko nenazadnje prispeva k spremembi njihovih vsakodnevnih potovalnih navad. Akutne probleme s prometom, ki izhajajo iz turizma, občine rešujejo z naložbami v alternativno ponudbo in s celovitim programom.

Naj Bohinj ostane to, kar je – cvetoči biser

Bohinjsko jezero je največje slovensko naravno jezero, nad njim se dvigujejo čudovite Bohinjske gore.

V turistični biser, kot je Bohinj, se odpravimo prav zaradi uživanja v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Dnevni obiskovalci in počitniški gostje se vedno bolj navdušujejo nad destinacijami, ki se zavedajo pomena varovanja okolja in ponosno izkazujejo svoj odgovoren odnos do narave. Takšne destinacije se zavedajo, da sodobni obiskovalci iščejo avanturistične izkušnje, ki jih ponudniki oplemenitijo z entuziastičnim odnosom do varovanja okolja.

Kaj pa v vaši občini naredite za bolj zeleni planet? Vsakodnevno ustvarjamo veliko dobrih in pozitivnih zgodb, ki uspešno pomagajo krotiti podnebne spremembe. V Bohinju dokazujejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo mogoče in praktično izvedljive.

Ko je že začetek poti prava avantura

Hop-on hop-off avtobus nas odpelje tudi na Pokljuko. FOTO: Občina Bohinj

Obiskovalci turističnih krajev, ki si želijo pristnega stika z lokalno skupnostjo, so zato hvaležni uporabniki infrastrukturnih ukrepov za promocijo trajnostne mobilnosti. Tako se turistična avantura začne v trenutku, ko parkiramo svoj avtomobil in se usedemo na brezplačni avtobus, na hop on-hop off avtobus ali pa na shuttle prevoz, ki nas brezskrbno popelje do planinskih izhodišč.

Biti ekološko ozaveščen turist je posebno zadovoljstvo in v Bohinju imamo veliko priložnosti, da naravi, podnebju in lokalnim prebivalcem pokažemo, da nam ni vseeno, kako zelena prihodnost čaka ta del Slovenije.

Mobilnost, ki je konkurenčnejša od osebnega avtomobila

Z brezplačnim prevozom se s parkirišč v okolici lahko odpravimo kamorkoli po Bohinju. FOTO: Občina Bohinj (Mitja Sodja)

Občina Bohinj in Turizem Bohinj – Zavod za pospeševanje turizma sta za umirjanje prometa in promocijo trajnostne mobilnosti uvedla številne infrastrukturne ukrepe in mobilnostne rešitve, ki so jih tako obiskovalci kot prebivalci široko sprejeli. Predvsem, ker so cenovno privlačne in predstavljajo konkurenčno storitev osebnemu avtomobilskemu prometu. Postavili so tudi polnilnice za električna vozila in uvedli prevoz z ladjicami na električni pogon.

Med najpomembnejšimi infrastrukturnimi ukrepi je treba omeniti ureditev parkirišč ob Bohinjskem jezeru, v Stari Fužini, Ribčevem Lazu in Ukancu ter vzpostavitev P+R sheme z brezplačnimi avtobusnimi prevozi iz Bohinjske Bistrice, Srednje vasi in Ribčevega Laza.

Za promocijo teh možnosti je na voljo kartica mobilnosti Gost Bohinja, ki obiskovalcem ponuja različne ugodne možnosti mobilnosti – od hop on-hop off avtobusov in shuttle prevozov na planinska izhodišča. Za lažje premagovanje razdalj so tudi uskladili vozne rede avtobusov in vlakov.

Brezplačni prevozi s parkirišč Parkiraj in pelji: Zaradi mobilnostnih rešitev je obisk Bohinja prijaznejši do okolja in domačinov, ki so tudi sami lepo sprejeli novosti. Parkiranje in VOZNI REDI organiziranih brezplačnih prevozov po Bohinju 1. Bohinjska Bistrica–Bohinjsko jezero (via Spodnja dolina) 2. Bohinjska Bistrica–Bohinjsko jezero (via Zgornja dolina) 3. Ribčev Laz (Kristal)–Bohinjsko jezero 4. Ribčev Laz (Kristal)–Ukanc–slap Savica 5. Srednja vas (Senožeta)–Blato–Srednja vas (Senožeta) 6. Srednja vas (Senožeta)–Voje–Srednja vas (Senožeta) 7. Bohinjska Bistrica–Soriška planina–Bohinjska Bistrica 8. Hop-on Hop-off na Pokljuko (Vsak dan trikrat dnevno v času poletne sezone na relaciji Bohinjska Bistrica ŽP–Rudno polje–Bohinjska Bistrica ŽP. Avtobus je opremljen z nosilci za šest koles. Vozni red in dodatne informacije. Brezplačni prevozi Hop-On Hop-Off Pokljuka so del projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Zajamniki so priljubljena izletniška točka v Bohinju.

Uredili so čudovito kolesarsko povezavo, ki povezuje Spodnjo in Zgornjo dolino v Bohinju in je v celoti asfaltirana. Dobro označena pot, ki je primerna tudi za družinske kolesarske izlete, nas vodi mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti. Bolj zahtevni kolesarji si lahko privoščijo težje kolesarske ture z gorskim kolesom ali e-kolesom, ki jih v Bohinju ne manjka.

Pohodniki imajo že tradicionalno v Bohinju nešteto možnosti, saj imajo več kot 300 kilometrov označenih poti – od sproščujočih sprehodov do zahtevnih visokogorskih poti. Na planinsko izhodišče se seveda lahko pripeljemo s shuttle prevozom.

Prednosti tudi za domačine

Bohinjska celostna rešitev umirjanja prometa je dober primer poslovnega modela, ki je prispeval k dvigu konkurenčnosti turistične destinacije, kar je prineslo tudi nova delovna mesta.

Po drugi strani z ukrepi trajnostne mobilnosti veliko pridobijo tudi lokalni prebivalci, saj se praviloma tudi zanje povečajo možnosti javnega prevoza, kar je v gorskih območjih, kjer je stopnja tovrstnih storitev nižja, pomemben prispevek h kakovosti bivanja in ohranjanju poselitve podeželja.

Zaradi zmanjšanja površin za parkiranje sprostil se je prostor za druge javne dejavnosti, izboljšala se je dostopnost za šibkejše skupine, ljudje pa se raje odločajo za aktivnejše načine mobilnosti. Tudi to pripomore k izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju pritiska na ekosisteme.

