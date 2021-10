The Guardian: Bled je najboljša destinacija v Evropi za jesenske počitnice

"V Sloveniji se oktobra ohladi, vendar je to spektakularen čas za opazovanje Blejskega jezera v čudovitih jesenskih barvah. Ogledate si lahko Blejski grad na hribu, se sprehodite po sprehajalni poti v slogu Indiane Jonesa ob strmi Blejski soteski, se usedete na kolo in naredite krog okoli jezera, s kajakom zaplujete po reki Savi, otroci pa bodo zagotovo navdušeni nad vožnjo do pravljičnega otoka sredi jezera," so zapisali britanski mediji.

Bled je čudovita destinacija za jesenski izlet z družino.

Bled je prvi, sledijo mu ...

Tik pod Bledom so na seznam najboljših jesenskih počitniških ciljev uvrstili jugovzhodno Sicilijo, Val de Bagnes v švicarskih Alpah, Canal du Midi – prekop v Severni Franciji, vzhodni Algarve, nacionalni park Maramures na romunskem podeželju, grški otok Rodos, pisano nemško mesto Hamburg, Amsterdam in podeželje Normandije.