Pravljična jesen ob najlepšem jezeru na svetu

Oglasno sporočilo

Letošnje jesenske počitnice so kot nalašč za družinski oddih nekje, kjer za dolgčas ni prostora in je vsak dan drugačen!

Če temu prištejete še bližino enega najlepših jezer na svetu, sproščujoče lokalno obarvano razvajanje za starše, bazeni za otroke in obilico možnosti za aktivnosti na svežem zraku, je pred vami oddih, ki ga zlepa ne boste pozabili. Dobrodošli v Rikli Balance Hotel na Bledu, ki je del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, v katerem lahko unovčite tudi turistične bone 2020 in 2021.

Udobna in prostorna dvosobna družinska suita bo v času oddiha v Rikli Balance Hotelu postala vaš drugi dom! Ločeni spalnici za starše in otroke, možnost otroške posteljice in možnost brezplačnega bivanja za dva otroka med počitnicami!

V Wellnessu Živa vas čaka največji bazenski kompleks na Gorenjskem s termalno vodo in celo toboganom za ljubitelje vodnih vragolij vseh starosti. Med kopanjem vam bo družbo ves čas delal razgled na mogočni Blejski grad.

V hotelski restavraciji vas razvajajo s svežimi sestavinami in lokalnimi jedmi, ki nastajajo pod taktirko mednarodno priznanega chefa Simona Bertonclja. Od sveže pečenega kruha z domačo marmelado za zajtrk do gorenjskih posebnosti, kot sta bohinjski sir mohant ali lokalna postrv zlatovščica, za kosilo.

Starši se lahko prepustite sproščujočemu programu Wellnessa Živa in si privoščite masažo s smrekovimi vršički za sprostitev mišic, lepotne tretmaje z medom kranjske čebele za sijočo kožo ali ritual Pokljuka za popolno regeneracijo.

Zakijeva bonus kartica za otroke do 12. leta, s katero bodo najmlajši gosti prejeli številne zabavne brezplačne storitve, popuste in nepozabna doživetja, otroški bazen v vodnem parku in celo notranji vodni tobogan – vse, kar potrebuje družina za kakovostno preživljanje skupnega časa na enem mestu!

V vseh namestitvah Sava Hotels & Resorts lahko unovčite tako svoje turistične bone (TB) iz leta 2020 kot nove turistične bone 2021 (BON21) in na počitnicah ustvarite spomine, ki vas bodo spremljali še dolgo. Preverite pogoje unovčitve novih in starih bonov pri nas!

Skrivnosti čarobnega Bleda čakajo, da jih odkrijete.

Na strmi pečini nad Blejskim jezerom stoji najstarejši grad na Slovenskem, s katerega se odpira izjemen razgled na jezero in okoliške gore. Na grajskem dvorišču čez leto potekajo številne prireditve, na ogled pa sta tudi grajska tiskarna in zeliščna galerija. Foto: www.slovenia.info/ Dean Duboković

Želite, da bi vaši otroci dolgo verjeli v čarovnijo? Potem jih posedite v tradicionalno pletno in obiščite otok sredi Blejskega jezera, kjer se boste skupaj povzpeli po 99 stopnicah do romantične cerkvice Marije Pomagaj z znamenitim zvonom iz leta 1943. Legenda pravi, da se tistemu, ki pozvoni nanj, uresniči želja! Foto: www.slovenia.info / Nikola Jurišič

Foto: www.slovenia.info/ Dean Duboković : Popeljite najmlajše po novi tematski poti – Zlatorogova pot s šestimi postajami na poti okoli Blejskega jezera. Pot predstavlja kulturne in naravne znamenitosti Bleda ter izpostavlja pomen varovanja okolja za prihodnost. Prek igre boste lahko na zabaven in izviren način spoznali lepote Bleda, kulturne in naravne znamenitosti ter podoživeli eno najbolj znanih pravljic skozi otroško domišljijo. Z rešenimi nalogami bodo otroci na koncu lahko premagali jezersko pošast.

Originalna Blejska kremna rezina

Po pestrem dnevu se okrepčajte v naši Kavarni Park, kjer se otroci lahko posladkajo z našim nagrajenim sladoledom, starši pa si privoščite Originalno Blejsko kremno rezino, ki jo v Kavarni Park izdelujemo že 67 let!

Da bo vaša rezervacija oddiha v teh negotovih časih res brezskrbna, so v največji slovenski turistični skupini Sava Hotels & Resorts uvedli nadstandarden set higiensko-zaščitnih ukrepov ter pripravili pogoje nakupa, ki ustrezajo aktualnim razmeram. Ti med drugim vsebujejo stoodstotno brezplačno odpoved glede na epidemiološko stanje ter možnost brezplačnega premika ali odpovedi termina.

Naročnik oglasnega sporočila je Sava turizem, d. d.