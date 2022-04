Priljubljeno letovišče se utaplja v algah #foto

Na karibske obale Srednje Amerike med majem in oktobrom morje pogosto naplavi rjave sargaške alge, v zadnjih nekaj letih pa se naplavine alg pojavljajo že bolj zgodaj in v občutno večjih količinah. Gre za težavo v več pogledih, debela plast razpadajočih alg ogroža morski živelj, obenem pa odganja turiste.

Bele plaže, polne rjavih alg

Te dni stanje v morju in na plažah z zaskrbljenostjo spremljajo v priljubljenem mehiškem letovišču Cancun ter bližnji Majevski rivieri na polotoku Jukatan. Že v začetku aprila so namreč plaže prekrite z algami, v prihodnjih tednih pa naj bi jih naplavilo še veliko več.

Foto: Reuters

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da same alge sicer ne ogrožajo plavalcev, lahko pa se na njih začnejo razvijati mikrobi, ki dražijo kožo. Še bolj neprijetne te alge postanejo, ko obležijo na kopnem in začnejo razpadati, pri čemer se tvori vodikov sulfid, strupen in jedek brezbarvni plin z močnim vonjem po gnilih jajcih.

Zaradi onesnaževanja je alg vse več

Pretirano rast sargaških alg, ki nato končajo na belih mehiških in drugih plažah v Karibskem morju, raziskovalci pripisujejo predvsem človeškemu vplivu. Te alge, ki že v običajnih okoliščinah rastejo zelo hitro, se še toliko bolj razrastejo v vse toplejšem morju, v katero se stekajo kanalizacija, gnojila in drugi odpadki.

Foto: Reuters

Te domneve je še bolj podkrepilo dejstvo, da je bilo leta 2020, ko je svet zaradi pandemije covid-19 obstal, sargaških alg na plažah Srednje Amerike občutno manj. Lani so se vrnile v velikih količinah, še hujšo sezono napovedujejo letos.

Lokalne oblasti se sicer trudijo položaj obvladati na več načinov, od postavljanja jezov v morju do čim hitrejšega odstranjevanja alg, ki jih je že naplavilo. A ob tem poudarjajo, da količine alg, ki prihajajo z morja, postajajo vse bolj neobvladljive.

Več fotografij:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Smrdljiva plast razpadajočih alg na plažah pa ni edina težava, s katero se v zadnjih letih spoprijema Cancun. V tem mestu, ki živi od turizma, je v zadnjih letih hudo naraslo število umorov in drugih primerov nasilja, večina incidentov pa je povezanih s preprodajo drog.

Sanjski kraji za preprodajalce drog, kupci zdaj potujejo k njim

Z množičnim turizmom je v te kraje prišlo tudi množično povpraševanje po drogah, kar so pravzaprav idealne okoliščine za mamilarske kartele. Zdaj se jim namreč ni treba ukvarjati s tveganim tihotapljenjem mamil v ZDA in Evropo, ampak ameriški in evropski kupci pridejo k njim. Cancun in Majevska riviera, ki se razteza južno od njega, sta postala izjemno priljubljena žurerska destinacija, še posebej v zadnjih letih, ko so turisti z vsega sveta tja potovali zaradi praktično neobstoječih pandemičnih omejitev.

Foto: Reuters

Raziskava, ki so jo izvedle oblasti v zvezni državi Quintana Roo, kamor spadata Cancun in Majevska riviera, je po poročanju Washington Posta pokazala, da kar 70 odstotkov odraslih obiskovalcev v te kraje pride zaradi alkohola, drog ali seksa. Karteli, ki vodijo trgovino z mamili in tudi z belim blagom, se ukvarjajo tudi z izsiljevanjem, tarče so vsi od prodajalcev na stojnicah do hotelov. In med temi karteli so vse pogostejši obračuni, v katerih se kdaj kot naključne žrtve znajdejo tudi turisti.

Oglejte si še: