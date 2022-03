Ali veste, da v našem morju plavajo tudi ti sesalci? #video

Aaron, Bananko, Daphne, Moby Dick, Neptun in še številni drugi delfini so stari znanci v slovenskem morju. So tudi dobri prijatelji društva Morigenos, ki te živali pri nas spremlja in proučuje že od leta 2002.

"Imamo srečo, da so delfini ravno za našim plovilom, ena skupina je prišla v bližino Pirana, kjer se prehranjujejo, videvamo jih precej redno, to je populacija, ki jo spremljamo zdaj že 20 let," je uvodoma povedal Tilen Genov, ustanovitelj in predsednik društva Morigenos.

V našem okolju živi okrog 150 delfinov

Na tem območju živi okoli 150 delfinov in številne med njimi so z opazovanjem in raziskovanjem že precej dobro spoznali. Poleg lastnih terenskih opazovanj pa so vedno dobrodošle tudi informacije domačinov, ki delfine opazijo.

"Lokalni ribiči nas pogosto obvestijo, domačini, lokalno prebivalstvo, celo gostinci, ki delajo v raznih lokalih, nas obvestijo in s tem lahko dodatne zberemo podatke in pa, kot na primer danes, ko smo se srečali za ta intervju in smo jih po naključju opazili," je povedal Genov.

"Posamezne delfine prepoznavamo po naravnih oznakah na njihovih hrbtnih plavutih, delfini imajo te razne oznake, kot so zareze, brazgotine, praske na plavutih, ki nastanejo v njihovih medsebojnih interakcijah. Dobra stvar za nas je, da jih lahko na podlagi teh oznak prepoznavamo," je dodal Genov.

Pri nas vrsta velikih pliskavk

Vrsta, ki obiskuje slovensko morje, se imenuje velika pliskavka in je edina stalna vrsta pri nas in v severnem Jadranu.

"Verjetno jo vsi poznajo iz TV-serije oziroma filma Fliper in pa to je tudi vrsta, ki je nekako najbolj blizu ljudem, najbolj si predstavljajo to vrsto, ko pomislijo na delfina, ta nekakšen nasmešek, ki sicer ni nasmeh, ampak je takšna oblika obraza," je o posebnosti vrste povedal Genov.

Društvo Morigenos poleg raziskovalnega dela organizira tudi poletne tabore, na katerih se lahko kdorkoli pridruži njihovi terenski ekipi in pobliže spozna te živali ter proces dela društva. Delfine pa se lahko tudi "posvoji".

"Gre za simbolično posvojitev, s katero želimo predvsem približati življenje teh živali in poudariti, zakaj je pomembno varovanje okolja. S tem ljudje lahko simbolično posvojijo enega od delfinov, ki jih poznamo tukaj iz slovenskega morja," je še dodal Genov.

V primeru srečanja z delfinom pa obstajajo tudi določena pravila. Zavedati se moramo, da smo mi gostje v njihovem okolju, in se temu primerno tudi vesti: upočasniti ali ustaviti plovilo, ugasniti motor in jih zgolj opazovati. Kakršnokoli zasledovanje in hranjenje odpade, prav tako zamisli, da bi z njimi plavali.