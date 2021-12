Žive jaslice znova v Postojnski jami

Letošnje Žive jaslice v Postojnski jami bodo že 31. po vrsti, obiskovalcem bodo na ogled med 25. in 30. decembrom v popoldanskih urah. Premierno uprizoritev, pravzaprav zadnji veliki preizkus, so za povabljene priredili danes.

Najdaljše podzemne jaslice na svetu

V Postojnski jami so prepričani, da je to ena od najlepših božičnih upodobitev v svetovnem merilu, zato si prizadevajo za njen vpis na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Začeli so leta 1989 in takrat so bile to prve žive jaslice v Sloveniji, postavljene zunaj cerkve ali kakšnega drugega sakralnega objekta.

Žive jaslice v globinah kraškega podzemlja pri Postojni se raztezajo na približno petih kilometrih in so tako najdaljše podzemne jaslice na svetu. Največji del je na ogled med sprehodom po jami, a bo v prazničnem času tudi vožnja s podzemnim električnim vlakom bolj barvita.

Foto: Bojan Puhek

Poldruga ura za 16 prizorov

Tudi pri letošnji postavitvi 16 svetopisemskih in glasbenih prizorov sodelujejo predvsem domačini vseh starosti, več kot sto jih je, letošnje soustvarjalke pa bodo priznane slovenske vokalistke Maja Keuc – Amaya, Severa Gjurin in Urška Kastelic.

Kulisa jamskega sveta, ki jo dopolnjuje dobrih 2.100 barvnih lučk, zagotavlja edinstveno vzdušje med ogledom, ki z vlakom in peš traja približno poldrugo uro. Predstave na posamezni točki se bodo vrstile vsakih 15 minut, na dan jih bo tako 18.

Epidemija je narekovala izvedbene spremembe

"Odločitev za letošnje jaslice ni bila lahka", je povedal predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj. Že septembra, ko se priprave začnejo, so vedeli, da bodo izvedbo narekovale epidemične razmere, zato so izredno pozornost namenili zdravstveni varnosti. "Zavedati se moramo, da to ni zabava, je pač nadgrajeni ogled," je povedal Batagelj ob predstavitvi, kot pravi, edine epidemično dovoljene prireditve letos v Postojnski jami,

Izdelali so poseben epidemični protokol, del katerega je sprememba poti, ki zagotavlja enosmernost: "Poti obiskovalcev se ne križajo, že pred dostopom dosledno preverjamo pogoj PCT, povsod smo poskrbeli za najmanj dva metra razmaka med obiskovalci."

"Korona" je omejila število obiskovalcev

Ravno zaradi te omenjene varnosti so posamezni prizori bolj medsebojno oddaljeni kot v prejšnjih jamskih živih jaslicah. "Sprejeli smo tudi odločitev, da zaradi zagotavljanja najvišje zdravstvene varnosti prepolovimo število obiskovalcev na posameznem ogledu. Ko vstopnic zmanjka, te prodajamo prek interneta, da preprečimo vrste, je pač žal konec."

Ob zadnjih živih jaslicah v Postojnski jami so prešteli skoraj 24 tisoč obiskovalcev, zdaj pa jih pričakujejo med 12 in 15 tisoč (letos je število ogledov nekoliko večje).

Upanje, ki ga potrebujemo

"Jaslice so simbol upanja in upanje v današnjih razmerah še kako potrebujemo, ker če ga izgubimo, ne moremo naprej," je še povedal Batagelj med sprehodom po kraškem zakladu, ki ga je že danes obogatela igra barvne svetlobe, glasbe in pesmi ter predvsem predanosti izvajalcev živih jaslic.