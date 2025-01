Nataša Lukežič, ki se je spontano skupaj s prijateljico Melito Lipužič odzvala na pobudo domačega župnika Jožefa Krnca o postavitvi jaslic že lansko leto, še pove, da je letos po navdihu v jaslice postavila nekaj sporočil, ki jih jaslice sicer že same po sebi predstavljajo.

"Tako na primer na plažo po morju priplava steklenička, v kateri je napis mir. Pred kmečko hišo stoji nabiralnik, v katerem leži kuverta z napisom ljubezen. V urejenem travničku ob tržnici pri morju je z rožicami zapisana beseda vera. Na napol podrtih mestnih vratih skozi katera izstopamo iz mesta k sveti družini pa je napis upanje. To so vse pomembne stvari, ki niso samoumevne in za katere smo lahko zelo hvaležni, če jih imamo," razlaga Lukežič.

Takšen koncept jaslic je Lukežič sicer prvič v živo videla v Notre Damu v Parizu pred božičem leta 2018 in čeprav pove, da ni vedela, kako in s čim jih narediti, se je z ekipo pogumno lotila projekta. Za letošnje jaslice so potrebovali en mesec in tri tedne.

Ogledi jaslic so možni od ponedeljka do sobote od 8.00 do 17.45 in ob nedeljah od 11.00 do 19.00. Postavljene bodo do 2. februarja.

Že od začetka je bilo glavno vodilo pri ustvarjanju to, da bi nekomu pomagali, pove Lukežič. "Res smo hvaležni, da imamo to možnost, da lahko že drugo leto zapored to naredimo za dva otroka s pomočjo Pravljičnih jaslic in Društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki diha z nami. Od tod tudi ime Pravljične jaslice, ker za dva otroka vsako leto spišemo pravljico," še pojasni.

Lani so za dva dečka zbrali 3.185 evrov, letošnji znesek pa bodo objavili ob zaključku. Zbirajo pa sredstva za dva dečka iz lokalnega okolja, stara 4 in 5 let. Z zbranimi sredstvi jima bodo plačali terapije, ki jima koristijo za njun napredek in boljše počutje. Nakazilo pa je možno tudi prek kode.

Foto: osebni arhiv



Že drugo leto zapored pa so pomagali tudi trije mucki Mini, Maxi in Coco, ki so skrbeli za dobro energijo in sproščanje rok. Elektriko in lučke je napeljal Matija Klinkon. Martina Kovačič je skrbela za objave na Facebooku. Barbara Imenšek pa je s svojo ekipo zasnovala logotip in naredila spletno stran. Projekt je že drugo leto zapored podprl in v župnišču omogočil ustvarjanje župnik Jožef Krnc. Prav tako so se odzvali številni sponzorji, ki so poskrbeli za ves material. Pravljične jaslice 2024/2025 je ustvarjala večja ekipa kot lani. Ekipo ustvarjalcev so sestavljali: Aleš Ušeničnik, Marija Trebše, Melita Lipužič, Gael König Zorjan, Irena Frkovič, Neža Podgajski, Helena Valentin Konjedic, Andreja Rodica, Katarina Podgajski, Martina Lovrečič in Nataša Lukežič.Že drugo leto zapored pa so pomagali tudi trije mucki Mini, Maxi in Coco, ki so skrbeli za dobro energijo in sproščanje rok. Elektriko in lučke je napeljal Matija Klinkon. Martina Kovačič je skrbela za objave na Facebooku. Barbara Imenšek pa je s svojo ekipo zasnovala logotip in naredila spletno stran. Projekt je že drugo leto zapored podprl in v župnišču omogočil ustvarjanje župnik Jožef Krnc. Prav tako so se odzvali številni sponzorji, ki so poskrbeli za ves material.

Več fotografij jaslic si oglejte spodaj:

Vedno vzamejo nekaj elementov iz resničnosti, nekaj pa potem naredijo in prilagodijo po svoje. Foto: osebni arhiv

Letošnje jaslice so začeli izdelovati v ateljeju/župnišču zadnji teden oktobra in so bile zaključene dve uri pred otvoritvijo, ki je bila 20. decembra. Vse, razen figuric, je ročno izdelano. Foto: osebni arhiv

Ustvarjalci upajo, da bodo projekt še nadaljevali, saj je idej veliko, otrok, ki potrebujejo pomoč in jim želijo pomagati, pa še več. Foto: osebni arhiv