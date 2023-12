Slovenca bosta tudi letos okrasila vatikansko Baziliko #foto #video

Florista Sabina Šegula in Peter Ribič sta danes na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila letošnje že 11. božično krašenje bazilike svetega Petra v Vatikanu. Baziliko bosta okrasila z aranžmaji iz slovenskih božičnih zvezd, storžev, rdečih vrtnic, evkaliptusa, eševerije, pozlačenih listov in zelenja. V centru Rog sta poleg tega z ekipo izdelovala adventne venčke, ki jih bosta namenila družinam v stiski, predvsem tistim, ki so jih prizadele letošnje poplave.

"Zame to pomeni izkazanje zaupanja, strokovnega priznanja in ne nazadnje tudi časti, da lahko na ta način predstavljava našo domovino. To je le en majhen delček v mozaiku krajev, kjer vse se Slovenija predstavlja, zato sem zelo vesel in ponosen, da sem del te zgodbe," je za Siol.net o krašenju bazilike povedal florist Peter Ribič.

Izdelane venčke bodo podarili družinam v stiski. Foto: Ana Kovač

Dodal je, da imajo pri delu v baziliki omejen prostor, zato sta simbolika barv in vrsta cvetja že vnaprej dogovorjena. "Lahko se malenkostno igramo s tehnikami in z grupiranjem cvetja, velike revolucije pa ne moremo narediti, ker je prostor omejen. Sorte se menjavajo, vsako leto je kaj drugače, a gre za nianse," je še dodal Ribič.

Več fotografij z dogodka najdete v spodnji fotogaleriji (foto: Ana Kovač):

Venčki, ki sta jih florista z ekipo izdelovala na dogodku, ne bodo šli v prodajo, ampak jih bodo poslali v tiste domove, ki so bili letos v ujmi poplavljeni. "Ideja je bila, da podarimo svoj čas. Venčke bodo jutri zapakirali in jih preko Karitasa odpeljali družinam, ki potrebujejo tisto noto, da vedo, da v teh težkih trenutkih niso sami. Stene so se namreč popravile, a tisto praznično vzdušje bo grenko, ker je dom trpel," je za Siol.net o dobrodelnem izdelovanju venčkov povedala floristka Sabina Šegula.

Praktični prikaz izdelovanja dekoracije, ki jo bosta Šegula in Ribič uporabila za okrasitev vatikanske bazilike:

O krašenju bazilike

"To je veliko priznanje in velika odgovornost. Gre za najmanjšo, a vendar eno najpomembnejših držav na svetu. Vsakič, ko sodeluješ pri tako velikem projektu in ga uspešno zaključiš, si upaš še več. Ko sodeluješ pri takšnih akcijah, rasteš tudi osebno. To, da lahko delčku mozaika pri presežkih v umetnosti, ki jih lahko vidimo v Vatikanu, še sam nekaj dodaš, je nekaj nepozabnega," je povedala Šegula.

Foto: Ana Kovač

Kot je še dodala, je priložnost, da dekorirajo balkon, s katerega papež podeljuje znameniti pozdrav Urbi et orbi (mestu in svetu), češnja na vrhu torte. "Do tu si še vedno nismo upali misliti, da bodo lahko naše ideje popolnoma proste, tokrat bomo ponovno krasili balkon," je še povedala.

V Vatikanu pri izdelavi velikonočne in božične dekoracije sodelujeta od leta 2011

Florista v Vatikan odhajata že od leta 2011 in tam sodelujeta pri izdelavi tako velikonočne kot božične dekoracije. Od leta 2019 sodelujeta tudi pri pripravi idejnega načrta za samo dekoracijo Bazilike svetega Petra. Po besedah Šegule sta se odločila, da bosta tradicionalne rdeče slovenske božične zvezde popestrila z bolj umetniškimi barvami, in sicer od bele in krem, pa tja do rahlo pisano rdeče.

Zelenje po besedah Šegula simbolizira večno življenje. Bele božične zvezde, ki bodo baziliko letos krasile prvič, simbolizirajo nedolžnost, storži predstavljajo trdno vero, rdeče vrtnice ljubezen. Zlate veje se povezuje z zlatim oltarjem bazilike in simbolizirajo bogastvo, ki ga božič prinese.

Foto: Ana Kovač

Ribič: Z okrasitvijo v Vatikanu se dejansko postavimo na svetovni parket

V Vatikan se bosta odpravila z med 300 in 350 božičnimi zvezdami, v sami dekoraciji pa načrtujeta 300 božičnih zvezd, je dejala Šegula. Božične zvezde bodo krasile tudi urade po Vatikanu, podarila jih bosta tudi kardinalu Francu Rodetu. Na pot se z vlakom odpravljata 20. decembra, delo bo potekalo štiri dni. Z ekipo se bosta v Slovenijo vrnila na božični dan.

"Ne glede na to, kolikokrat smo to dekoracijo že izvedli, gre vsakič znova za eno zelo pozitivno sporočilo. Slovenija je majhna država, ki ima zelo malo vrtnarskih hortikulturnih produktov. Tu se dejansko postavimo na svetovni parket," je dodal Ribič. K sodelovanju sta povabila tudi slovenska podjetja, ki prispevajo svoje produkte. Po besedah Ribiča želita slovensko gospodarstvo širše predstaviti.

Letos se bo floristoma pri krašenju pridružila tudi Tatjana Brulc, vodja vrtnarskega centra gozdnega gospodarstva iz Novega mesta, kjer so posebej za to priložnost vzgojili božične zvezde, ki bodo krasile baziliko. Foto: Ana Kovač

Podjetje Smithers-Oasis je izdelalo posebne podstavke za božične zvezde in gobe, ki so v celoti biorazgradljive in s katerimi bodo okrasili notranjost bazilike.

Letos se bo floristoma pri krašenju pridružila tudi Tatjana Brulc, vodja vrtnarskega centra gozdnega gospodarstva iz Novega mesta, kjer so posebej za to priložnost vzgojili božične zvezde, ki bodo krasile baziliko.

