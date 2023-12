V središču Ljubljane vrata odprl muzej o spolno prenosljivih okužbah #foto #video

Muzej so za čim bolj ilustrativen in zanimiv prikaz zasnovali v stilu nočnega kluba, ki pa je poln interaktivnih tabel z informacijami, različnimi pripomočki in eksponati, uredili pa so tudi tudi dva vsebinska otoka: na enem spodbujajo k uporabi kondoma, drugi je namenjen testiranju, podrobno pa so predstavljene tudi vse okužbe.

V zadnjem desetletju so okužbe ponovno v porastu

Spolno prenosljive okužbe niso stvar preteklosti, v zadnjem desetletju pa so ponovno v porastu. Največ okuženih je med mladimi od 18 do 24 let, ki pogosto menjajo spolne partnerje, in moškimi, ki imajo spolne odnose z drugimi moškimi. Žal pri mladih zaradi nepoznavanja simptomov največkrat ostanejo neprepoznane in nediagnosticirane, zato se širijo naprej. V muzeju želijo z informacijami o teh okužbah pritegniti predvsem mlade in pomagati pri zgodnjem diagnosticiranju bolezni.

Foto: Ana Kovač

Vsak dan se z različnimi boleznimi okuži milijon ljudi

Poleg pogostejšega menjavanja spolnih partnerjev pa k redkejši uporabi kondoma med mladimi pripomore tudi nočno življenje, ko pod vplivom alkohola in drog velikokrat pozabijo na ustrezno zaščito.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se vsak dan na svetu z različnimi spolno prenosljivimi okužbami okuži milijon ljudi, v zadnjih letih predvsem s klamidijo, gonorejo in sifilisom. Okužijo se lahko moški in ženske katerekoli starosti, rase, izobrazbe in socialnega statusa ter tudi heteroseksualne, homoseksualne in biseksualne osebe.

Muzej o spolno prenosljivih okužbah je na Štefanovi ulici 11 v Ljubljani odprt vsak dan od 30. novembra do 12. decembra med 12. in 18. uro, tudi med konci tedna. Vstop v muzej je brezplačen.

Notranjost muzeja o spolno prenosljivih okužbah si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji: (foto in video: Ana Kovač)

"DrogArt že kar nekaj let deluje na področju spolno prenosljivih okužb, saj do teh pogosto pride v kontekstu nočnega življenja in med mladimi, ki so naša ciljna skupina. Poleg tega, da hodimo po terenu in tako prihajamo v okolje, v katerem se mladi družijo, jih želimo tokrat povabiti k malce drugačni izkušnji. Tukaj lahko na simpatičen, zabaven in predvsem informativen način spoznajo sedem različnih spolno prenosljivih okužb," je za Siol.net povedala Tanja Rudolf Čenčič iz socialnega marketinga Principa, ki je del združenja DrogArt.

Foto: Ana Kovač

Kaj so spolno prenosljive okužbe? Gre za infekcije, ki se z ene osebe na drugo prenašajo pri nezaščitenem vaginalnem, analnem ali oralnem seksu. Nekateri virusi so prisotni v telesnih tekočinah, kot so sperma, vaginalni izločki in kri, in se prek njih prenašajo. Nekatere okužbe pa se prenašajo prek stika kože z okuženim delom telesa.

"Seveda je glavna izmed njih HIV, ki ga mladi najbolj poznajo, poleg njega pa so predstavljene še druge. Z zanimivo izkušnjo širimo polje poznavanja in jih usmerjamo tako na spletno stran kot tudi na druge vire informacij," je še dodala Tanja Rudolf Čenčič.

Rudolf Čenčičeva je povedala, da spodbujajo testiranje med mladimi, ki je eden izmed postopkov, s katerimi lahko spremljamo stanje, saj se SPO pogosto "skrivajo" in nimajo nekih eksplicitno prepoznavnih simptomov, sploh v zgodnji fazi. Foto: Ana Kovač

Dodala je tudi, da spodbujajo testiranje med mladimi, saj se te okužbe pogosto "skrivajo" in nimajo nekih eksplicitno prepoznavnih simptomov, sploh v zgodnji fazi. "Ko bi morda nekdo zaslutil, da je prišlo do okužbe, lahko to preveri bodisi s testi za samouporabo bodisi v laboratorijih," je še povedala Rudolf Čenčičeva.

Obiskovalci se lahko seznanijo s pravilno rabo kondomov in to tudi vadijo

"Absolutno pa kot osnovno preventivno ravnanje spodbujamo uporabo kondoma. V muzeju lahko obiskovalci vadijo tudi njegovo pravilno uporabo," je še povedala. Kot je še dodala, je letos muzej na ogled v Ljubljani, prihodnje leto pa ga nameravajo postaviti v Mariboru.

"Odnosi, spolnost in ljubezen so zagotovo pomemben del naših življenj, posebej pomembno pa je, da o tem pravočasno in na pravilen način podučimo tudi mlade," je povedala generalna direktorica direktorata za javno zdravje Vesna Marinko. Foto: Ana Kovač

"Odnosi, spolnost in ljubezen so zagotovo pomemben del naših življenj, posebej pomembno pa je, da o tem pravočasno in na pravilen način podučimo tudi mlade. Le tako bodo lahko sami razvijali odnos do sebe in drugih ter do svojega duševnega zdravja in nenazadnje do samega spolnega življenja," pa je povedala generalna direktorica direktorata za javno zdravje Vesna Marinko.

