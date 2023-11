Na celjskem sejmišču je v petek in soboto po štirih letih znova potekal 13. erotični sejem Sloverotika. Organizatorji so ponudili vroče prizore, praktične prikaze, pa tudi izobraževalne vsebine. Na sejmu je bilo okoli 11 tisoč obiskovalcev. Na dogodku je med drugim zapel tudi Damjan Murko.

Po navedbah organizatorja, družbe Celjski sejem, so na dvodnevnem sejmu poleg nastopov na odru prikazali delovanje erotičnih igračk, obiskovalcem pa ponudili izobraževalne vsebine, kot je prikaz tantrične masaže.

Na voljo so bili tudi VIP-prostor za obiskovalce, kjer so lahko spoznali zvezde večera in se z njimi družili, dodaten oder v zakulisju ter prostor za tiste, ki so želeli ob doplačilu uživati v dodatnih predstavah nastopajočih. Kot glavno novost sejma so organizatorji izpostavili posebno uro za nakupe izdelkov za bolj zabavno spolnost. Ta se je zgodila vsak dan sejma med 22. in 23. uro, ko na glavnem odru ni bilo dogodkov.

Med glavnimi zvezdami vročega sejemskega dogajanja v Celjskem sejmu so bili Hrvatica Sweet Mery, neuradna evropska prvakinja v seksu, edini slovenski igralec in producent v svetu odraslih vsebin, ki je znan pod imenom Mister Riddle, ter madžarska igralka v filmih za odrasle Ophelio Dust ter slačifantje Erosboys.