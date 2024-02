Postojnska jama bo občini namenila tri milijone evrov dividend

Delničarji družbe Postojnska jama so na današnji skupščini sklenili občini Postojna nameniti tri milijone evrov dividend iz bilančnega dobička za lani. Izplačilo je za pol milijona evrov višje kot v prejšnjih letih, občina pa ga bo namenila za investicijo v novo športno dvorano Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni.

Kot so sporočili iz postojnske občine, bo družba Postojnska jama v občinski proračun poleg dividende prispevala tudi koncesnino, turistično takso in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter druge dajatve. Vse skupaj bo letos znašalo več kot 4,6 milijona evrov.

Znesek, ki ga bo letos od Postojnske jame prejela občina, predstavlja približno 11,5 odstotka njenega proračuna. S tem je družba Postojnska jama eden od najpomembnejših stebrov za zagotavljanja razvoja občine Postojna, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina ima v družbi četrtinski delež, drugi družbenik Postojnske jame je družba Batagel & Co. s tričetrtinskim lastniškim deležem.

Kot je v izjavi po skupščini povedal predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, so na povišanje dividende vplivali družbena odgovornost, posluh za socialno področje, kulturo in šport ter želja po razvoju lokalnega okolja, so še zapisali v sporočilu.

