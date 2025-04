NLB namerava delničarjem izplačati 257 milijonov evrov

V letu 2024 je NLB delničarjem izplačala za skupaj 220 milijonov evrov dividend, kar predstavlja 40 odstotkov čistega dobička iz leta 2023. Prvi obrok so delničarji potrdili na skupščini junija, drugega pa decembra. V obeh primerih je dividenda na delnico znašala 5,50 evra bruto.

Da bo izplačilo dividend letos znašalo 50 odstotkov dobička iz leta 2024, so iz NLB sporočili že februarja ob objavi nerevidiranih podatkov o lanskem poslovanju. Danes so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da so polovico lanskega dobička zadržali za izboljšanje kapitalskega količnika ob koncu leta, kar pomeni, da je 50 odstotkov na voljo za razdelitev delničarjem.

Tako kot v preteklih letih nameravajo tudi letos skupščini delničarjev predlagati, da se izplačilo izvede v dveh obrokih, ob predpostavki, da ne pride do pomembnejših prevzemnih ali združitvenih aktivnosti.

Do leta 2030 načrtujejo več kot milijardo evrov dobička

Lani je NLB Skupina ustvarila 514,6 milijona evrov čistega dobička, kar je sedem odstotkov manj kot v rekordnem letu 2023, a drugo leto zapored nad mejo pol milijarde evrov. Do konca leta 2030 naj bi se povzpel nad eno milijardo evrov, so sporočili iz banke, ki je danes objavila letno poročilo za leto 2024, v katero je vključila tudi poročilo o trajnosti, prvič pripravljeno v skladu z novo zakonodajo.

Istočasno naj bi se obseg bilančne vsote skupine, ki je ob koncu lanskega leta dosegel nekaj več kot 28 milijard evrov, podvojil.

"Nedavni pretresi zaradi gospodarskih politik ZDA sicer posredno vplivajo na našo regijo, a ker postaja selitev proizvodnje v bližnje države vse bolj privlačna možnost, vseeno menimo, da bi lahko morebitni preusmeritev in prilagoditev evropskega gospodarstva dolgoročno celo okrepili območja, kjer poslujemo," so zapisali v NLB.