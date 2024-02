Delničarjem Cinkarne Celje za leto 2022 3,20 evra dividende

Na podlagi predloga SDH bo Cinkarna Celje od bilančnega dobička za leto 2022 v višini 25,01 milijona evrov za dividende namenila dobrih 25 milijonov evrov oz. 3,20 evra bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v znesku okoli šest tisoč evrov bo ostal nerazporejen.

Dividende bo izplačala 23. februarja.

Uprava družbe je predlagala izplačilo dividend v višini 2,77 evra bruto na delnico, čemur bi skupno namenili 21,65 milijona evrov.

Vseslovensko združenje malih deležnikov pa je predlagalo, da bi z izplačilom dividend za leto 2022 počakali in ga izvedli skupaj z izplačilom za leto 2023. S tem bi se po njihovih navedbah izognili dvojnim stroškom izplačila.

Ti namreč odvečno in nesorazmerno bremenijo manjše vlagatelje, ki jih je v družbi Cinkarna Celje 2.600, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Ob vse višjih stroških in nadomestilih, ki jih obračunavajo borzno-posredniške družbe in finančni posredniki, lahko tako stroški izplačil dividend v primerih številnih malih delničarjev predstavljajo pretežni del, pogosto pa kar celotne prejete dividende, so pojasnili.