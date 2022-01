Voditelja razkrila: V živo je lažje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 nas na Planetu čaka še zadnja v nizu dobrodelnih oddaj Milijonar, v katerih so znani obrazi tekmovali v parih. Najprej bosta svojo pot v kvizu nadaljevali Eva Hren in Ana Petrič, zadnja pa bosta v dober namen svoje znanje preizkusila voditelja informativne oddaje Planet 18 Katarina Braniselj in Igor Krmelj.