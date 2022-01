To je storila Tjaša Kokalj Jerala in navdušila vse. Bo tudi vas? #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s spletno vplivnico Tjašo Kokalj Jerala. Tjaša je vzela škarje v svoje roke in si kar sama naredila silvestrsko pričesko. Poleg tega smo v frizerskem salonu preverili tudi, kako pogosto morajo frizerji popravljati domače pričeske in kaj je bil najhujši usodni rez.

Vplivnica Tjaša Kokalj Jerala se za samostojno striženje ni odločila prvič, kar dokazuje tudi njen rezultat. Ne glede na to pa si Tjaša ni želela tolikšne spremembe. Njen začetni načrt je bil samo malce popraviti staro pričesko. "Sprva sem želela popraviti samo fru fru in ravno linijo na stopničasto. Pri sprednjem delu pa je nato šlo vse narobe, ker seveda nisem niti približno strokovnjak za to. Posledično potem ni šlo več za popravek in hitro sem ugotovila, da bo treba narediti malo večjo spremembo," je razkrila Tjaša. V nadaljevanju je priznala še, da je bila za silvestrovo zaradi ponesrečenega striženja skoraj na robu z živci, saj je vedela, da ne more k frizerju, ki bi jo rešil iz zagate. "Sklenila sem, da si moram pričesko popraviti tako, da mi bo všeč, saj bom sicer znorela," je odkrito priznala.

Tjaša pred preobrazbo in po njej. Kaj menite? Foto: Instagram Vedno optimistična spletna vplivnica pa ni dovolila, da bi ji to uničilo praznike. Zdaj se s svojo novo podobo odlično počuti. Takšne sreče pa nima vsak, ki se sam loti spreminjanja pričeske. Pogosto se namreč zgodi, da si zaradi želje po osveženem videzu marsikatero dekle pričara nočno moro. Obilico ponesrečenih poskusov lahko najdemo zlasti na spletu, neuspele poskuse pa na koncu pogosto rešujejo frizerji.

Frizer Brane Josipovič je priznal, da se je v vlogi reševalca pričeske znašel že večkrat: "Zlasti zdaj, v času koronavirusa, ko so bili ljudje doma in imeli več časa. Imamo tudi otroke, ki se poskušajo ostriči sami, ali pa druge mlade, ki se poskušajo nekaj naučiti s pomočjo YouTuba in se nato sami ostrižejo ali pobarvajo. Tako, da ja, včasih je kar zabavno." Dekleta največkrat poskušajo skrajšati svoj fru fru, večina celo tik pred obiskom frizerja.

"Včasih se malo šalim, ker imajo nekateri toliko talenta in občutka, da ne naredijo take škode, ki se ne bi dala popraviti. Tu pa tam pa se seveda zgodi. Saj smo že vsi videli kaj takšnega na spletu," je dodal frizer. Brane Josipović pa je na koncu podal še strokovno oceno preobrazbe Tjaše Kokalj Jerala: "To je lep primer nekoga, ki ima talent in občutek za estetiko. Verjetno tega niti ni počela prvič. Jaz osebno imam zelo rad krajše frufruje in asimetrijo, tako da ji moram čestitati. Če bo kdaj potrebovala dodaten vir prihodka, lahko pride pomagat v salon."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.