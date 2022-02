Voditelj je imel na "bucket listu" le to željo #video

"Ko sem gledal fotografije s svojega 30. rojstnega dne, sem bil videti slabše kot za svoj 40. rojstni dan. Ker to je bil moj 'bucket list (op. a. seznam želja)' - da mi nekako uspe priti pod 80 kilogramov do 40. leta. In bom zelo vesel. In mi je uspelo," nam je zaupal Klemen Bučan, voditelj prihajajočega kviza Leta štejejo, ki ga bomo kmalu spremljali na Planetu.

"Ponosen sem, da sem 40 in še malo," je iskren Klemen, ki bo svoj 41. rojstni dan praznoval ravno v času predvajanja nove oddaje Leta štejejo, čeprav leta pri njem osebno ne štejejo. "Naj štejejo le v kvizu," pravi voditelj, ki je z leti neobremenjen, a priznava, da bo morda spremenil mnenje, ko se bo približal abrahamu.

V kvizu bodo tekmovali zvezdniški pari, ki bodo ugibali o starosti neznancev in neznank pred seboj. Glasno ugibanje o letih bi lahko povzročilo tudi kakšno zadrego in smešno situacijo, ki bo brez dvoma nasmejala gledalce, hkrati pa pari z zgrešenimi ocenami izgubljajo denar. Na začetku oddaje bodo namreč imeli na razpolago 20 tisoč evrov, ki pa jih bodo obdržali ali izgubili na podlagi tega, kako dobro bodo uganili starost neznanih oseb.

Oddaja Leta štejejo prihaja kmalu na Planet!

