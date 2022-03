Dvom v izbiro strokovnjakov: Ona je daleč od njegove idealne partnerice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20.45 bomo v oddaji Poroka na prvi pogled spremljali še drugo poroko. Usodni "da" bosta tokrat dahnila Andraž in Sanela. Nad izbiro neveste za Andraža pa niso bili vsi povsem navdušeni. Bo par zato že na začetku zveze naletel na težave?

"V teh prvih trenutkih eksperimenta je mnenje prijateljev in družine resnično zelo pomembno. Večina od njih da veliko na mnenje svojih bližnjih," je povedala strokovnjakinja za povezovanje samskih Milena Pleško.

Zato se poraja vprašanje, kako bo to vplivalo na Sanelo in Andraža, saj ena od njegovih prijateljic, ki je bila na poroki, ni bila povsem prepričana, da so strokovnjaki za Andraža izbrali pravo osebo. "Mislim, da je ona zelo daleč od njegovih standardov oziroma tega, kar bi si želel za tako imenovano popolno osebo, s katero bi želel preživeti preostanek življenja," je po prvem stiku z nevesto Sanelo povedala Andraževa prijalteljica Adelisa.

Ali bo mnenje prijateljev odigralo odločilno vlogo v zvezi Andraža in Sanele, bomo izvedeli v oddaji Poroka na prvi pogled.

Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20.45 na Planetu. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

