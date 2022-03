Za vzpostavitev pravega prijateljstva na ekranu sta postali cimri #video

Nocoj ob 21.30 si boste na Planetu lahko premierno ogledali komedijo z naslovom Pametni punci (Booksmart), ki ga je režirala Olivia Wilde, v glavnih vlogah pa bosta nastopili igralki Kaitlyn Dever in Beanie Feldstein. Filmska zasedba je v enem izmed intervjujev spregovorila o nastanku filma in njegovi zgodbi, glavni igralki pa sta razkrili tudi, kako sta se ujeli kot sostanovalki.

Komedija Pametni punci (Booksmart) predstavlja režijski prvenec slavne igralke Olivie Wilde. V začetku intervjuja je sprva poudarila, da je želela s tem filmom poudariti ženske vloge, ki niso enolične, saj vsako izmed njih kroji več različnih lastnosti. Obenem je želela izpostaviti vse običajne humorne stvari, ki zaznamujejo tovrstne filme, ampak vseeno z zgodbo prinesti globlje sporočilo.

Beanie Feldstein je nato izpostavila, da se ji zdi zelo pomembno, da filmska zgodba močno poudari žensko prijateljstvo: "Glavna lika imata posebno vez, brez katere ne znata živeti. Izredno pomembno se mi zdi, da smo njun odnos predstavili na tak način, saj so tovrstni odnosi, ki jih z ženskami oblikuješ v najstniških letih, hrana za dušo. Nedvomno je eno pomembnejših sporočil filma, da moraš imeti svoje prijatelje zelo rad."

Njena soigralka Kaitlyn Dever pa je nato spregovorila o tem, kako sta sploh lahko izoblikovali tako pristen prijateljski odnos. Razkrila je, da jima je pr item bistveno pomagalo, da sta se v času filma skupaj vselili v stanovanje. "To je bil res najboljši čas, poln prigrizkov, palačink, spanja do dveh popoldan. Snemati smo namreč začenjali ob šestih popoldne, domov pa sva prihajali ob šestih zjutraj." Tudi Beanie je priznala: "Bilo je kot v nebesih."

Režiserka je nato razkrila, kako se je prijateljstvo glavnih igralk odražalo na snemanju. "Bilo je izredno, saj to zahteva veliko dela in predanosti. Jaz sem se počutila izredno hvaležno, da so vsi na snemanju menili, da je material vreden takšnega vložka. Vsi so me presenetili, da so bili sami voljni dati vse od sebe."

Igralki pa sta nato priznali, da se je tudi Olivia Wilde odlično odrezala v vlogi režiserke, saj je bila na snemanju vir samozavesti, topline in znanja. Za Beanie je predstavljala pravi navdih, saj se je odlično ujela s celotno ekipo, obenem pa je bila tudi tista, ki je verjela v vse, kar je bilo ključno za uspeh na snemanju.

Celoten intervju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

