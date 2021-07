Igralec Jason Sudeikis je prekinil molk ob razhodu z nekdanjo zaročenko Olivio Wilde in dejal, da upa, da bo konec njune zveze bolj smiseln v prihodnosti.

"Morda bom čez leto dni bolje razumel, zakaj," je dejal v najnovejši številki revije GQ in dodal, da bo vse še verjetno bolj jasno "čez dve leti ali pet".

Ob tem je potrdil, da sta se z Olivio, s katero sta bila skupaj devet let, razšla novembra lani. V zvezi, ki sta jo januarja 2013 proslavila z zaroko, sta se jima rodila dva otroka, Otis, zdaj star sedem let, in Daisy, ki bo oktobra stara pet let.

Čeprav je Olivia kmalu po razhodu začela hoditi s Harryjem Stylesom, Jason pravi, da ne ve, zakaj ga je zapustila. Foto: Reuters

Ona že takoj šla naprej

Le dva meseca po razhodu so Olivio opazili na zmenku z deset let mlajšim britanskim pevcem Harryjem Stylesom, s katerim še danes polnita rumene strani svetovnih medijev. Trenutno počitnikujeta v Italiji, kjer so jima ves čas za petami paparaci.

Zvezdnika sta se spoznala lani jeseni na snemanju filma Don't Worry Darling, ki ga je Olivia tudi režirala. Ker se je ravno v tistem času razšla z Jasonom, se namiguje, da je zaroko s 45-letnim igralcem razdrla prav zaradi Harryja.

Jasona pa so v začetku spomladi opazili s soigralko iz uspešne serije Ted Lasso, v katerem sam igra naslovnega junaka Keeleyja Hazlla. Junija sta zvezo tudi romantično potrdila.

V intervjuju za GQ so ga vprašali, kako se je pobral po razhodu z Olivo, a je v svojem slogu odgovoril: "Ko zadeneš dno, si lahko polomiš kosti ali pa pristaneš kot Maščevalec. Jaz sem se odločil pristati kot Maščevalec."