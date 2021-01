Nov par na sceni: igralka se je ogrela za deset let mlajšega pevca

Olivia Wild in Harry Styles sta se pretekli konec tedna skupaj udeležila poroke v Montecitu v Kaliforniji, kjer sta si pred prijatelji ves čas izkazovala naklonjenost in bila videti zelo srečna, poroča portal People. Ko sta se na prizorišču dogodka sprehajala z roko v roki, so ju v svoje objektive ujeli fotografi, njune prve skupne fotografije pa je med drugim objavil portal Page Six.

Zvezdnica je na poroki nosila dolgo obleko s cvetličnim potiskom, njen mladi izbranec pa je poglede privabljal v črni moški obleki. Oba sta nosila zaščitni maski.

26-letni pevec in igralec ter 36-letna igralka sta se spoznala to jesen na snemanju filma Don't Worry Darling, ki ga Olivia tudi režira. Med njima je kmalu preskočila iskrica, par naj bi bila namreč že več tednov, so za omenjeni portal še razkrili viri, ki so jima blizu.

Olivia se je sicer pred letom dni razšla z dolgoletnim partnerjem Jasonom Sudeikisom, s katerim ima tudi dva otroka: šestletnega fantka Otisa in štiri leta staro deklico Daisy.

Preberite tudi: