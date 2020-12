Pevka presenetila z veselo novico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

27-letna pevka je na svojem profilu na Instagramu objavila serijo fotografij. Na nekaj objavah pozira skupaj s fantom Daltonom Gomezom, na dveh pa je na ogled postavila zaročni prstan z ogromnim diamantom, ki mu družbo dela še biser. Zraven je zapisala le: "Za vedno in še malo."

Pod objavo se je nemudoma zgrnila poplava navdušenih komentarjev in čestitk njenih sledilcev. Ti so, po emotikonih in veliki pisavi sodeč, nad novico prav tako navdušeni kot zvezdnica sama.

Ariana je zaročena. Foto: Reuters

Da ima novega srčnega izbranca, je sicer Ariana Grande prav tako prek Instagrama sporočila junija letos. Že maja pa so viri, ki so ji blizu, tujim medijem razkrili, da ima v življenju novega moškega, ki jo nadvse osrečuje. Ker pa je bilo nekaj njenih preteklih zvez precej javnih, je tokrat ubrala drugo pot in zdaj svoje novo razmerje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti.

Pevka se je sicer v preteklosti videvala s komedijantom in igralcem Petom Davidsonom ter s pokojnim raperjem Macom Millerjem, ki je zaradi prevelikega odmerka drog umrl septembra leta 2018, ko je bil star komaj 26 let.