Postavna pevka ni več samska #video

Videospot za skladbo Stuck with U, ki je duet s priljubljenim Justinom Bieberjem, je nastal v času izolacije. V njem nastopajo številni znani pari, med drugim Mila Kunis in Ashton Kutcher, Gwyneth Paltrow in njen mož Brad Falchuk, pa Michael Buble z ženo in številni drugi. Sami so s telefoni oziroma kamerami doma posneli nekaj kadrov, tudi Justin in Ariana svoje dele skladbe odpojeta tako, da se snemata sama.

In medtem ko se Justin v spotu ves čas pojavlja skupaj z ženo Hailey Bieber, je Ariana na posnetkih sprva sama, kajti presenečenje je prihranila za konec. Šele proti koncu spota se ji namreč v spalnici pridruži njen novi fant, nepremičninski agent Dalton Gomez, ki mu zvezdnica za nekaj kratkih trenutkov zapleše v objemu.

Ariana in Dalton sta se spoznala prek skupnih prijateljev, zdaj nepremičninski agent je bil nekoč plesalec. V času izolacije sta veliko časa preživela skupaj in se imela priložnost še bolje spoznati, je že pred časom poročal portal E! News.