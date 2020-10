Vroča igralka spet samska. Kaj je šlo narobe? #video

Par, ki je skupaj preživljal izolacijo zaradi novega koronavirusa, si več ne sledi na Instagramu, prav tako se je po več mesecih skupnega življenja pri igralki v Ameriki Goody Grace zdaj vrnil v rodno Kanado, poroča portal The Sun. Medtem je Kate Beckinsale na svojem profilu na Instagramu že izbrisala fotografije, ki jih je ob Goodyjevem rojstnem dnevu objavila junija.

Na to, da se med njima nekaj plete, so začeli tuji mediji namigovati že na začetku tega leta, ko so ju s prijatelji ujeli med druženjem. Ker je Kate tudi nenehno všečkala in komentirala Goodyjeve objave na Instagramu, so se govorice o tem, da sta se romantično zapletla, le še krepile.

Igralka si zadnja leta izbira mlajše ljubimce. Foto: Reuters

Da sta res skupaj, so potrdile fotografije paparacev, ko so ju aprila ujeli v bližini igralkinega doma, medtem ko sta se sprehajala z roko v roki. Zatem sta si na Instagramu končno še javno izrekla ljubezen.

Kaj je šlo po devetih mesecih razmerja narobe, ni znano, saj ni za zdaj še nihče od njiju javno komentiral razhoda. Tokrat se postavna igralka sicer ni prvič zapletla v kratko romanco s precej mlajšim moškim. Nekaj mesecev se je videvala s komikom Petom Davidsonom, ki je od nje mlajši 20 let, povezovali pa so jo tudi s komikom in televizijsko osebnostjo Mattom Rifom, od katerega je starejša 22 let.