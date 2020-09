Razvpita raperka utišala govorice: Nisem bila prevarana!

Pred tremi dnevi je Cardi B šokirala oboževalce, ko je sporočila, da se ločuje. Kmalu so vzniknile različne govorice o vzroku za konec njenega zakona, med drugim tudi ta, da jo je mož varal in da z ljubico pričakuje otroka. Zdaj je govoricam naredila konec in povedala resnico.

Strastna romanca Cardi B in Offseta se tokrat očitno zares končuje. Foto: Getty Images

Raperka Cardi B se ločuje od soproga, raperja Offseta, s katerim sta bila skupaj štiri leta in s katerim ima tudi dveletno hčerkico Kulture. Ker so takoj po naznanitvi, da sta se odločila iti vsak svojo pot, dvignile govorice o vzrokih za ločitev – med drugim naj bi Offset svojo slavno ženo varal in celo imel na poti nezakonskega otroka – se je raperka odločila spregovoriti.

V video objavi na svojem profilu na Instagramu je povedala, da se ni zgodilo nič šokantnega in da sta se z možem preprosto odtujila. "Naveličala sem se prepirov, naveličala sem se nestrinjanj. Preprosto čutiš, da ni več isto. In preden bi res prišlo do varanja, sem raje odšla," je pojasnila. "Nič grozljivo nezemeljskega se ni zgodilo, ljudje se včasih res le odtujijo."

Par je bil skupaj štiri leta. Foto: Getty Images

Dodala je še, da zaradi ločitve ni potočila ene same solze in da se oboževalcem zahvaljuje za dobre misli in lepe želje, a da jih pravzaprav ne potrebuje, ker je čisto zares v redu, še njeno razlago povzema Entertainement Tonight. "S tem moškim sem bila štiri leta. Z njim imam otroka, z njim sem si delila dom. Včasih ti pač presedeta kreganje in napetost. Preprosto naveličaš se in preden se zgodi kaj slabega, preden si zapuščen, preden si prevaran, želiš oditi," je še povedala.

In naslovila tudi govorice o varanju in nezakonskem otroku, ki naj bi ga njen mož pričakoval z ljubico. "Zakaj si želite, da bi bil posredi otrok? Zakaj si želite, da bi spet varal? Zakaj? Ali sami niste v razmerju? Ali ne veste, kako delujejo stvari? Si želite, da sem prevarana 15-krat, preden se odločim oditi? Včasih želiš prekiniti stvari, preden pride do tega. Tako da nehajte s temi natolcevanji."

Par se je sicer v preteklosti že večkrat razšel, ker naj bi bil Offsett Cardi nezvest. Tudi ločitev je konec leta 2018 že bila na mizi. A sta se vedno znova pobotala. Prva ločitvena obravnava naj bi sicer bila predvidena v začetku novembra, po neuradnih informacijah pa raperka zahteva deljeno skrbništvo nad hčerko ter finančno podporo zanjo.