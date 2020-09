Pevka spregovorila o ločitvi: Moje zasebno življenje je smetišče

Kelly Clarkson je med gostovanjem v oddaji Sunday Today iskreno spregovorila o ločitvi. Priznala je, da si je srčne rane pomagala zdraviti s pisanjem glasbe in da je snemanje nove plošče doživljala kot neke vrste ločitveno terapijo. Prav zato bo album, ki bo izšel enkrat prihodnje leto, nadvse oseben in nekakšno popotovanje od začetka do konca ljubezenskega razmerja.

Z Brandonom Blackstockom imata dva otroka. Foto: Getty Images

V veliko oporo so ji bili tudi prijatelji, je povedala. "Govorila sem s prijatelji, ki so tudi sami prestali ločitev. Ne vem, kako nekateri prestanejo vse to, ne da bi lahko o tem s kom govorili, dali to ven iz sebe."

Zanjo je bilo obdobje ločitve nekaj najbolj težkega, kar je doživela do zdaj, je dodala. "Nobena skrivnost ni, da je bilo moje zasebno življenje zadnje čase nekakšno smetišče. Zadnjih nekaj mesecev je bilo težkih." Pa ne le zanjo, je še poudarila, ampak za prav vse vpletene.