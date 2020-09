Raperjeva žena hoče vrtoglavo preživnino: dva milijona na mesec

Nicole in Andre Young sta bila poročena 24 let.

Nicole in Andre Young sta bila poročena 24 let. Foto: Getty Images

To pa še ni vse, Nicole Young naj bi poleg dveh milijonov dolarjev (okrog 1,7 milijona evrov) na mesec od svojega moža Dr. Dreja, katerega pravo ime je Andre Young, zahtevala še dodatnih pet milijonov (približno 4,2 milijona evrov) za plačilo sodnih stroškov.

Odvetniki Youngove so kot argument za tako visoko preživnino na sodišču navedli, da ima odtujena žena izjemno visoke račune in da gospod Young še vedno nadzira njene finance.

Sodniški dokumenti med drugim razkrivajo, da naj bi jo Young aprila "opit vrgel iz njunega skupnega doma" in jo poslal v njuno hišo v Malibuju, za katero pa je nato zagrozil, da jo bo prodal. Ob tem naj bi ji poslal sporočilo, da ji prepoveduje zapraviti en sam cent. "Ne moreš biti zlobna in nespoštljiva ter hkrati zapravljati mojega trdo zasluženega denarja. Je*** to," naj bi zapisal.

Sprva je bilo videti, da se bosta ločila brez drame in umazane bitke, a kot kaže, ne bo tako. Foto: Getty Images

Čeprav ne dela, je "upravičena do enakega življenjskega sloga"

Ameriški mediji poročajo, da je Dr. Dre na sodišču v ločitveni bitki prikazan kot "obsedenec z nadzorom", ki naj bi ženo pod "velikim pritiskom prisilil v podpis" poročne pogodbe.

Odvetniki Youngove, ki sicer ne dela, so na sodišču še pojasnili, da je "igrala ključno vlogo v karieri svojega moža in da bi morala biti zato upravičena do enakega življenjskega sloga tudi po ločitvi. Ta vključuje številna domovanja, zasebno letalo, potovanja z jahtami, več luksuznih avtomobilov, četico članov osebja, med njimi zasebnega kuharja, 12 varnostnikov in sedem gospodinj, poroča PageSix.

V zakonu sta se jima rodila dva otroka, hčerka Truly in sin Truice. Foto: Getty Images

Žena se na sodišču zagovarja tudi z besedami, da je Dr. Dre še pred ločitvijo privolil tako v zakonsko terapijo kot v prenehanje uživanja alkohola, a ni izpolnil svojih obljub.

Nekdanja zakonca sta v svojem 24-letnem zakonu dobila dva otroka, hčerko Truly in sina Truicea, ki sta zdaj stara 19 in 23 let.

