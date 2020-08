Kar je bila sprva videti kot mirna in nedramatična ločitev, bo verjetno vse prej kot to.

Potem ko sta Dr. Dre in njegova žena Nicole Young po 24 letih sporočila, da se ločujeta, se je zdelo, da se bosta razšla brez drame, a kot kaže, ne bo tako.

Nicole je namreč vložila pritožbo, v kateri trdi, da jo je Andre, kar je pravo ime Dr. Dreja, pred poroko leta 1996 prisilil v podpis predporočne pogodbe, saj sama ni bila naklonjena takšnemu dogovoru.

"Bila sem izjemno nenaklonjena podpisu te pogodbe, čutila sem odpor in strah, počutila sem se potisnjeno v kot," se spominja Nicole. V sodnem dokumentu dodaja, da je poleg vsega čutila velik pritisk Andreja in njegove ekipe odvetnikov ter da ji niso dali druge možnosti, kot da najame odvetnika, ki ji ga je ironično predlagala ravno Andrejeva ekipa. "Tik pred poroko sem proti lastni voljo potem podpisala pogodbo," je še zapisano v dokumentu.

Andre in Nicole sta v zakonu dobila dva otroka, hčerko Truly (na fotografiji) in sina Truicea. Foto: Getty Images

Takoj po ločitvi ločil svoje 800-milijonsko premoženje od njenega

Prav zaradi Nicolinega neprijetnega občutka naj bi Andre pogodbo po dveh letih zakona sicer raztrgal. Pekla naj bi ga vest, ker so tako pritisnili nanjo. "Vpričo mene je raztrgal več kopij pogodbe in vse odtlej sva oba razumela, da je s tem izničena," še razkriva Nicole, čeprav predstavniki Dr. Dreja trdijo drugače.

Sporočili so, da 55-letni raper in producent ni nikoli čutil obžalovanja zaradi predporočne pogodbe in da je nikoli ni uničil. Poleg tega je že takoj, po Nicolini vložitvi zahteve za ločitev, dal jasno vedeti, da hoče ločiti svoje finance od njenih.

Ameriški mediji pišejo, da si želi Nicole s pritožbo na sodišču zagotoviti, da bo dobila zajeten del 800 milijonov dolarjev (okrog 712 milijonov evrov) vrednega premoženja nekdanjega moža. Večino tega je zaslužil z linijo nadvse priljubljenih slušalk Beats By Dr. Dre, ki jih je leta 2014 za tri milijarde dolarjev (približno 2,5 milijona evrov) prodal tehnološkemu gigantu Apple.

Dr. Dre in Nicole sta v 24-letnem zakonu dobila dva otroka, hčerko Truly in sina Truicea, ki sta zdaj stara 19 in 23 let.

