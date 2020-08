Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blake Lively in Ryan Reynolds sta se leta 2012 poročila na plantaži, kjer so nekoč delali sužnji. Zdaj v luči gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) to še posebej obžalujeta in se svoje brezbrižnosti sramujeta.

Blake Lively in Ryan Reynolds sta si večno zvestobo obljubila leta 2012, za lokacijo svojega poročnega dne pa sta izbrala nekdanjo plantažo Boone Hall v Charlestonu v Južni Karolini. Zaradi svoje izbire sta bila že v preteklosti deležna kritik, v času gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo), ki v ospredje postavlja še vedno rasistično naravnano in neenakopravno družbo, pa so očitki na ta račun še toliko glasnejši.

"To je nekaj, kar bova vedno globoko in iskreno obžalovala. S tem se je nemogoče pomiriti. Kar sva takrat videla v tem, je bila lokacija za poroko na Pinterestu. Kar sva videla kasneje, je bil kraj, zgrajen na veliki tragediji," je v intervjuju za Fast Company, ki ga povzema Entertainement Tonight, o izbiri poročne lokacije, kjer so nekoč garali sužnji, odkrito povedal igralec.

Ryan in Blake sta poročena od leta 2012. Foto: Getty Images

"Pred nekaj leti sva se nato še enkrat poročila doma. Ogromna napaka te lahko ali povsem potisne k tlom ali pa spremeni stvari in te spravi v akcijo. To ne pomeni, da se ne boš še kdaj zmotil, a spreminjanje in izzivanje življenjske socialne kondicije je delo brez konca."

Poroke na nekdanji plantaži, kjer sta se poročila Reynolds in Lively, sicer od decembra niso več mogoče. Organizatorji porok so Boone Hall umaknili iz ponudbe poročnih lokacij.

Slavni par pa se poskuša za svojo nespametno izbiro pred leti odkupiti tako, da različnim organizacijam, ki skrbijo za zaščito in izobraževanje priseljencev ter temnopoltih, daruje precejšne vsote denarja. Prav tako svoje tri hčerke vzgajata v zavedanju, da smo si vsi enaki, da si vsi zaslužimo enake pogoje in pravice ter da prav vsako življenje šteje, sta še povedala.

Zvezdnik je povedal, da izbiro poročne lokacije močno obžalujeta. Foto: Getty Images