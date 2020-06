Slovenska revija si je na naslovnici privoščila nedopusten zapis

Na družbenih omrežjih se pojavljajo zgražanja nad naslovnico slovenske modne revije Gloss, kjer so si skoraj mesec po tem, ko je že vsem jasno, da značka #AllLivesMatter ni samo neprimerna, ampak tudi ignorantska, privoščili ravno to.

Vse od 25. maja, ko je bila smrt Georgea Floyda pika na i rasizmu v ZDA, kjer je ta še vedno močno prisoten, je gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) še glasnejše in bolj odločno pri boju za enakopravnost. Njihovi glasovi, transparenti, jeza, žalost in obup so dosegli tudi Slovenijo, kjer je odstotek drugih ras sicer zelo majhen.

Hkrati so se začeli širiti tudi zapisi in značke, da "štejejo vsa življenja" (#AllLivesMatter), kar ni sprejemljivo, saj so življenja temnopoltih že vso zgodovino in še vedno obravnavana kot manjvredna. Ameriški politični komentator Bill Maher je na primer dejal, da "All Lives Matter" namiguje na to, da so "vsa življenja enako ogroženo, čeprav niso", Alicia Garza, soustanoviteljica gibanja Black Lives Matter, pa meni, da spreminjanje zapisa "Black Lives Matter" v "All Lives Matter" kaže na "nerazumevanje sistemskega rasizma".

In ravno to si je skoraj en mesec kasneje privoščila slovenska modna revija Gloss.

Na družbenih omrežjih je fotografijo neprimerne naslovnice ena prvih delila Irena Sirena. Njena fotografija je nato zaokrožila po spletu. Foto: Irena Sirena

Povsem brez premisleka in pravega zavedanja, zakaj je značka #AllLivesMatter neprimerna, so jo dali na naslovnico s temnopolto manekenko Olivio Sang.

Na srečo pa to ni ostalo neopaženo, saj so na družbenih omrežjih številni opozorili na njihovo neprimerno naslovnico.

"Ojoj. To je treba pa najprej takoj umakniti s polic," in "grozljiva nerazgledanost", so se začeli zapisi na Facebooku, priljubljena vplivnica Nina Gaspari pa je še posebej poudarila:

"V tem primeru ne gre za vprašanje politične korektnosti ali nekorektnosti. V najbolj 'prijaznem' primeru gre za ignoranco do tektonskih družbenih sprememb, ki se ne odvijajo le v ameriški družbi, temveč tudi v naši. Na našem pragu. Morda v naših krajih res nismo 'dovzetni' za rasno nestrpnost, kot jo poznajo multirasne družbe, kot je ameriška. Imamo pa nacionalno, etnično, versko in še kakšno nestrpnost, ki jo prepogosto pometemo pod predpražnik. Dovolj je tega. Dovolj je skrivanja pod prag, pod kvazi 'politično korektnost'. Odločitev, da se postavi to na naslovko, je napačna in kaže na nespoštovanje bralcev, situacije in družbenega prebujanja, ki se je končno začelo odvijati na kolektivni globalni ravni. To je navadna provokacija in 'clickbaiterstvo' najslabše oblike, ki se ga ne sme dovoliti nobenemu mediju."

Nekateri so ob svojih komentarjih pripenjali povezave do obrazložitve, zakaj je to skrajno neprimeren zapis, ki ga mnogi vidijo kot slogan tistih, ki nasprotujejo temnopoltim, in celo na Wikipediji je našel svoje mesto, kjer ga opisujejo kot "kritiko gibanja Black Lives Matter".

Opravičilo, ki to ni

Odgovorna urednica revije Tea Hegeduš je kmalu poskrbela za opravičilo, ki pa ni bilo dobro sprejeto, predvsem zato, ker zapisa niso spremenili v #BlackLivesMatter, temveč ga le izbrisali.

Glasi se takole:

"Pri reviji Gloss ostro obsojamo rasizem kot tudi vse oblike diskriminacije," so zapisali in nadaljevali, da verjamejo, da imajo "vsi ljudje na planetu pravico do enake obravnave in spoštovanja ne glede na barvo, narodnost, veroizpoved, spol, starost ali spolno usmerjenost".

Dodali so: "V luči nesprejemljivih primerov brutalnosti zoper temnopolte prebivalce v Ameriki in v podporo gibanju Black lives matter ter v podporo vsem preostalim gibanjem, ki se po svetu borijo proti rasizmu in vsem oblikam diskriminacije, smo na junijski naslovnici objavili napis alllivesmatter. Slednji zapis v ničemer ter v nobenem primeru ne izraža prepričanj in stališč posameznikov in skupin, ki so to v svojem bistvu človekoljubno besedno zvezo zlorabili kot kritiko gibanja Black lives matter. Vsem, ki jih je napis na naslovnici kakorkoli prizadel, se iskreno opravičujemo, še posebej pa našemu čudovitemu obrazu z naslovnice Olivii Sang ter njeni skupnosti."

Ulice vseh večjih mest po svetu so zadnje tedne zasedli protestniki in sporočali: Black Lives Matter. Foto: Getty Images

Komentatorji na družbenih omrežjih niso ostali tiho, temveč so Gloss poučili o tem, da njihovo opravičilo ni sprejemljivo: "Abotno sprenevedanje. Dvanajstletni otroci poznajo razliko med sloganoma! Sram vas je lahko. In to medtem ko pisarite o 'prevzemanju odgovornosti' ... V vsakem primeru bedno do konca: najsi je nalašč ali pa iz dejanske nevednosti. Fej in fuj!"

Ter: "'Dragi bralci, žal nam je, da smo na naslovnici uporabili slogan, ki ga rasisti po svetu uporabljajo za diskreditacijo gibanja black lives matter in relativizacijo nasilja nad temnopoltim prebivalstvom v zahodnih državah. Za to ni opravičila, obljubljamo, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Za naslednjo številko pripravljamo poglobljen članek o rasizmu.' Evo, sem vam popravila odziv. In se veselim članka, nekoč ste imeli res, res dobre, morda je zdaj pravi čas, da jih pripeljete nazaj."

Še ena uporabnica družbenega omrežja Facebook pa jim je po šolsko razložila, kakšno bi moralo biti pravo opravičilo: "Ker, veste, pravo opravičilo zajema: prepoznanje in razumevanje napačnosti dejanja /.../, ponudbo, da prizadetega vprašaš, kako lahko pomagaš, in to narediš /.../, obljubo, da tega ne boš ponovil /.../. Če ni vsega tega, je opravičilo nično oziroma je boljše, da ga sploh ni. Kot medij bi morali prevzeti veliko več odgovornosti, ne pa ponovno relativizirati škodljivosti zapisanega. Pa mimogrede. 2020 je. So tudi drugi pridevniki, ki bi (prav v tem okviru) bolje opisali žensko kot zgolj 'čudovit obraz'."

Birasna Slovenka: Tega ne moreš primerjati. Preprosto ne moreš.

Podobno napako si je pred nekaj tedni privoščila tudi supermanekenka Heidi Klum, ko je tvitnila "All Lives Matter", in tudi nanjo so se takoj zgrnile kritike, zato je zapis hitro izbrisala. Pred njo je to naredila še Jennifer Lopez, ki je prav tako odstranila objavo in se opravičila.

O tem problemu smo v začetku junija govorili z vplivnico Sonio Graunar Muparutsa, ki je pol Slovenka in pol Afričanka, ob čemer nam je pojasnila, zakaj je nesprejemljivo uporabljati slogan "All Lives Matter":

"Tega ne moreš primerjati. Preprosto ne moreš. Nihče ni rekel, da s tem, ko rečeš Black Lives Matter, druga življenja niso pomembna. Še vedno se potegujemo za pravice vseh, ampak trenutno je poudarek na tem, ker je več kot očitno, da ima ta skupina ljudi velike težave. Da na tak in drugačen način občutijo, da so drugačni, da so prikrajšani za priložnosti v življenju samo na podlagi svoje polti. Ne bom rekla, da je ravno neprimerno, a tega se ne da primerjati."

"Verjamem, da večina ljudi, ki rečejo All Lives Matter, ne misli tega slabo, daleč od tega. Njim ni vseeno za temnopolte, ampak ne vem, ali se zavedajo, da so na tem svetu ljudje, ki jim življenje temnopoltega ne pomeni ničesar, zanje je ničvredno. To je za nekoga tretjerazredni državljan. Zaradi tega je gibanje Black Lives Matter tako pomembno."

